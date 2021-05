Ilenia Lazzarin ritorna ad “Un posto al sole”? La sua risposta spiazza i fan

L’attrice Ilenia Lazzarin ritorna nel cast di “Un posto al sole”? La sua risposta spiazza i fan, ecco cosa ha detto

Ilenia Lazzarin è una delle attrici più amate della soap opera napoletana “Un posto al sole“. L’attrice è nata a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nel 2001 si è trasferita a Napoli per rincorrere il suo sogno. La Lazzarin, infatti, è entrata nel cast dell’amatissima soap opera di Rai 3, in cui interpreta il ruolo di Viola Bruni. Nel capoluogo campano si è anche laureata in Scienze dell’educazione all’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. Oltre alla soap opera, è stata protagonista anche in Atlantis , nella miniserie televisiva Le ali della vita, le Due gemelle a Roma e Un passo dal cielo. Nel 2016 e 2017, invece, ha vestito i panni di conduttrice nella seconda e terza edizione de Il contadino cerca moglie, in onda su Sky.

Ilenia Lazzarin ritorna ad Un posto al sole?

Da un po’ di tempo, Ilenia Lazzarin è assente nel cast di Un posto al sole. L’attrice interpreta nella soap opera napoletana il personaggio di Viola Bruni, figlia della dottoressa Ornella. Viola è sposata con il magistrato anti camorra Eugenio Nicotera, con il quale di recente ha superato un periodo di crisi. Di recente, però, Viola sembra essere scomparsa dalle trame della soap opera napoletana.

Sui social, i fan di Un posto al sole hanno chiesto all’attrice che fine abbia fatto Viola e soprattutto se un giorno tornerà nella soap opera napoletana. La risposta della Lazzarin ha spiazzato i fan: “Non so cosa dirvi. Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo per chiedermi di rientrare. Io risponderei di sì, di corsa“.

L’attrice ha poi aggiunto tra le stories di Instagram: “Il mio lavoro è così, anzi, è un caso raro che con Un posto al sole sia durato quasi vent’anni. È in assoluto il lavoro più precario che possa esistere sulla terra“. La Lazzarin ha però confessato di amare il suo lavoro proprio perchè non sai cosa potrà succedere domani: “Mi mette adrenalina“.