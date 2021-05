Cecilia Rodriguez sbotta sui social dopo la puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi: “È ingiusto”, ecco cos’è successo

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi entra nel vivo. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Al timone del programma c’è Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi. L’inviato, invece, è Massimiliano Rosolino, che ha sostituito Stefano De Martino. La trasmissione va in onda due volte settimana: inizialmente le puntate erano previste per il lunedì e il giovedì, poi spostato al venerdì. Il cast sta regalando sorprese e colpi di scena. Chi vincerà il montepremi finale? La lotta sembra molto serrata.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez sbotta sui social: le sue parole

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Anche la puntata di ieri è stata abbastanza seguita ed ha regalato sorprese e colpi di scena. Emanuela Tittocchia è stata ufficialmente eliminata dal gioco. A decretare la sua sorte, oltre al televoto del pubblico da casa, anche la scelta della leader Isolade Kostner. La Tittocchia ha poi perso il televoto anche con Beatrice e Francesca a Playa Imboscadissima.

Durante la puntata, Ignazio Moser è stato eletto Leader Salvador. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vinto una bella sfida con gli altri naufraghi. Nonostante sia stato eletto leader, però, Moser è andato lo stesso in nomination insieme a Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli.

Dopo la puntata, la fidanzata Cecilia Rodriguez ha sbottato sui social: “È ingiusto. Ha vinto la prova leader ed è andato lo stesso in nomination. A questo punto, io mi rifiuterei di sostenere altre prove“. La Rodriguez, ieri assente in puntata, è apparsa abbastanza nervosa. La sorella di Belen cercherà in questi giorni di sostenere il suo fidanzato al televoto affinché prosegui la sua avventura in Honduras.