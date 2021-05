Vera Gemma, nella puntata di ieri sera, di venerdì 14 maggio, de L’Isola dei famosi, ha sfoggiato un look strepitoso: il prezzo vi lascerà senza parole.

Una puntata che ha tenuto incollati i telespettatori alla televisione, quella andata in onda ieri de L’Isola dei famosi. Il reality, quest’anno, è condotto da Ilary Blasi, e al suo fianco, ad accompagnarla, i tre eccezionali opinionisti, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Nelle puntate precedenti abbiamo visto l’eliminazioni dei primi naufraghi, che hanno lasciato la playa dopo aver affrontato sfide, prove e scoppiettanti nomination. Purtroppo, anche Vera Gemma ha lasciato l’Honduras, qualche settimana fa. Ieri sera, l’attrice si è presentata in studio, sfoggiando un look che non è passato inosservato: scopriamo insieme qual è il prezzo.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei famosi, Vera Gemma sfoggia un look incredibile: quanto costa il suo vestito

L’isola dei famosi ha avuto inizio qualche mese fa, con i naufraghi arrivati in Honduras, pronti a dimostrare di essere all’altezza di vivere in una situazione tanto difficile. Nel corso di questi mesi, ci sono stati dei veri colpi di scena, infatti, abbiamo assistito all’abbandono da parte di alcuni concorrenti, costretti a lasciare per motivi di salute.

Ma non sono mancate le eliminazioni, ed in particolare, quella di Vera Gemma ha lasciato tutti con un po’ di amarezza. L’ex naufraga è ritornata in Italia; nella puntata andata in onda ieri, è stata presente in studio, mostrandosi in tutta la sua bellezza. L’attrice ha sfoggiato un look strepitoso, indossando una tuta patchwork molto aderente, con particolari trasparenti. Il suo vestito dovrebbe essere firmato Emilio Cavallini, e il suo prezzo dovrebbe essere di 84 euro.

Un look grintoso ed energico, proprio come Vera Gemma, che ha sempre manifestato il suo forte e grintoso carattere. Proprio per questo, la sua uscita ha creato non poca amarezza.