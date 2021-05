Durante una diretta Instagram, Raffaele Renda rivela cosa sta accadendo tra lui e Martina Miliddi: la verità del cantante.

Questa edizione di Amici che sta per volgere al termine è stata caratterizzata da varie storie d’amore. Sicuramente la più travagliata è stata quella tra il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi eliminata al serale nelle scorse settimane. Il motivo principale dei litigi tra i due allievi del talent è sempre stato l’interesse che la ragazza non ha mai nascosto di provare nei confronti di un altro cantante della scuola, Raffaele Renda. Quest’ultimo, amico del collega, aveva però preferito tenersi fuori da questo triangolo per rispetto.

Ora che la storia tra la Miliddi e Aka7even sembra chiusa definitivamente, in molti si chiedono che risvolti potrebbero esserci tra la ballerina e Raffaele. Ospite in un diretta Instagram di Stefano Fisico, l’artista calabrese si è finalmente sbottonato un po’ di più al riguardo. Vediamo cosa ha risposto.

Raffaele Renda risponde alle domande su Martina Miliddi: cosa sta accadendo tra loro

Durante la puntata di Verissimo che lo ha visto ospite, Raffaele ha affrontato vari argomenti, tra cui anche il rapporto con l’ex compagna di Amici. Silvia Toffanin gli aveva chiesto se sarebbe potuta nascere una storia con Martina nel caso in cui non ci fosse stato Aka. In quell’occasione, Renda aveva lasciato intendere che in tal caso non avrebbe escluso quest’ipotesi.

Oggi, nella diretta Instagram di Stefano Fisico, ha rivelato di frequentare Martina, ma che al momento non c’è tra loro una relazione. “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”, ha detto.

