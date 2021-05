Aka7even, a Verissimo, alla domanda di Silvia Toffanin, sul brando Mi manchi, l’ha svelato: cosa ha rivelato.

Una nuova puntata di Verissimo sta andando in onda proprio adesso, sabato 15 maggio, e siamo stati travolti dalle emozioni che hanno accompagnato i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Infatti, gli allievi sono stati presenti in collegamento dalla scuola, prima della finalissima di questa sera.

Verissimo, Aka7even l’ha svelato soltanto adesso: a chi è dedicato il brano Mi manchi

“Mi manchi è una canzone nella quale tu non credevi e poi il successo… , ed è dedicata ad una ex alunna di Amici o sbaglio”, ha chiesto Silvia, e l’artista ha risposto: “Sì, l’ho scritto nel periodo in cui io e Martina ci eravamo distaccati, e in quel periodo sentivo anche la mancanza di casa, e ho unito le due cose… L’ho amata tanto, però il contesto, stare con loro, mi ha portato a dimenticarla, mi ha lasciato un bel ricordo”, queste le parole dell’artista.

A quanto pare, Aka7even si è lasciato alle spalle l’amore per Martina ed è andato avanti, concentrandosi sulla musica, e sul suo futuro.