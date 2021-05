Deddy intervistato da Silvia Toffanin, a Verissimo, ha svelato un inedito retroscena: “Le devo tanto”.

Abbiamo visto, da pochissimo, a Verissimo, i ragazzi di Amici di Maria De Filippi; gli allievi, che questa sera si ritroveranno alla finalissima, si sono raccontati ai microfoni di Silvia Toffanin, rivelando anche degli aneddoti che nessuno ancora conosceva.

Deddy, arrivato in finale con grande colpo di scena, dato che, durante la Semifinale, ha scoperto di non essere tra gli eliminati, soltanto alla fine, ha svelato, dopo aver raccontato che fino ad un anno fa, lavorava come barbiere, un inedito retroscena: è successo con Maria De Filippi, cosa ha rivelato il cantante.

Verissimo, Deddy lo rivela soltanto adesso: “Le devo tanto”, le parole per Maria De Filippi

Una nuova puntata di Verissimo è iniziata oggi, sabato 15 maggio, e i colpi di scena non sono mancati, dato che abbiamo assistito ad un inizio che nessuno si aspettava. La puntata è proseguita, e abbiamo ritrovato in collegamento i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, che proprio questa sera, affronteranno la finale.

Quando è arrivato il momento di Deddy, l’artista ha svelato a Silvia Toffanin, un inedito retroscena su Maria De Filippi: “Le devo tanto, a volte mi ha sgridato ma perchè vedeva che potevo dare di più quando nemmeno io lo vedevo”, queste le sue parole, che hanno colpito i telespettatori.

Il cantante ha così voluto ringraziare la conduttrice di Amici, che l’ha sempre spronato in questo suo percorso. Non solo, ha anche raccontato che fino ad un anno fa faceva un altro mestiere, ovvero il barbiere, per poi ritrovarsi, all’improvviso nella scuola. Un ingresso tutto meritato, Deddy ha dimostrato fin dall’inizio di essere un artista con grande talento, e siamo sicuri che, nel suo futuro brillerà.