Tragico lutto nel mondo dello sport, è morto Alessandro Talotti all’età di 40 anni: l’e saltatore azzurro è stato sconfitto da un tumore.

Drammatico lutto nel mondo dello sport: Alessandro Talotti è morto all’età di 40 anni. Nato ad Udine il 7 Ottobre del 1980, l’ex atleta azzurro è conosciuto da tutto il pubblico italiano per il suo sport. Specializzato in salto in alto, il buon Talotti vanta un primato di 2,30 metri all’aperto. E di ben 2,32 metri al coperto. Dei record davvero impressionanti, da come si può chiaramente comprendere. Ed è proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha rattristato davvero tutti.

Pochissime ore fa, sua moglie Silvia, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha voluto concedere l’ultimo saluto all’ex atleta azzurro. Convolati a nozze il 7 Maggio del 2021, dopo quasi due anni di fidanzamento, i due erano diventati genitori poco meno di un anno fa.

Alessandro Talotti è morto a 40 anni: tragica notizia

Una notizia davvero sconcertante, quella che è stata diffusa sul web. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso tristi tutti. Alessandro Talotti è morto all’età di 40 anni. Fatale, da quanto si legge, sembrerebbe essere stato un tumore. Una battaglia davvero intensa, quella vissuta dall’ex saltatore azzurro. E che, a quanto pare, il diretto interessato non ha affatto esitato nel raccontarla. Purtroppo, però, pochissime ore fa, la dipartita.

Con una carriera sportiva davvero impressionante, Alessandro Talotti lascia una moglie ed un bimbo piccolo, nato pochissimi mesi fa. È proprio la sua consorte, infatti, che, sul suo canale social ufficiale, ha scritto un ultimo messaggio davvero da brividi. “Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme… grazie per il dono più grande che mi hai lasciato… grazie per esser stato semplicemente te stesso!”, ha scritto Silvia Stibilj, ex pattinatrice artistica a rotelle, a corredo di questo scatto in bianco e in nero che li ritrae insieme.

Delle parole, da come si può chiaramente leggere, davvero emozionanti e commoventi. E, soprattutto, che fanno chiaramente intendere l’amore e il legame che c’era tra loro. Al dolore di tutti, si aggiunge anche il nostro!