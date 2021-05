Alvaro Soler è un famosissimo ed apprezzatissimo cantante, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? Anche lei è una famosa cantante.

Sarà uno degli ospiti di questa nuova puntata di Domenica In. Per la trentaseiesima volta consecutiva, la simpaticissima Mara Venier sarà al timone di un nuovo e sorprendente appuntamento con il suo programma. Che, come al solito, sarà ricco di ospiti davvero incredibile. A partire da Ginevra Nuti e Annamaria Malipiero, rispettivamente figlia ed ex compagna di Francesco Nuti, fino ad Alvaro Soler, questa nuova puntata del contenitore della Domenica del pomeriggio sarà ricca di argomenti, musica ed informazione.

Ecco, a proposito di Alvaro Soler, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Sappiamo benissimo che il cantante spagnolo è stata la voce di tantissimi tormentoni estivi, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Recentemente, il buon Soler ha annunciato la rottura con la sua compagna storica e decennale. Ma chi è esattamente l’ex fidanzata del cantautore? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nei minimi dettagli. Anche se, vi anticipiamo, il suo nome non vi sarà affatto sconosciuto.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Alvaro Soler, chi è l’ex fidanzata? Anche lei è famosissima

In attesa di poter scoprire cosa racconterà alla padrona di casa di Domenica In e, senza alcun dubbio, di ascoltare il suo singolo “Magia”, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Alvaro Soler? Sin dal suo esordio, il cantautore spagnolo ha riscosso un successo davvero spropositato, cosa occorre sapere sulla sua vita privata? Recentemente, come dicevamo precedentemente, il buon Soler ha annunciato la fine del suo fidanzamento. Eppure, siete curiosi di conoscere la sua ex fidanzata?

Chi è l’ex fidanzata di Alvaro Soler, quindi? Le informazioni che abbiamo su di lei, purtroppo, sono davvero pochissime. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex compagna del cantautore si chiama Sofia. Il suo nome non vi risulta affatto sconosciuto, vero? Avete pienamente ragione. Non soltanto il suo nome è stata la colonna portante di una nostra estate. Dal momento che il buon Alvaro ha deciso di dedicarle proprio una canzone. Ma anche lei, da quanto si legge, è una notissima ed affermatissima cantautrice spagnola.

Sofia Ellar è davvero bellissima, vero?