Aka7even dopo la finale di Amici 20, ha parlato ai microfoni di Witty: le prime parole del cantante.

La Finale di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri sera, sabato 15 maggio, ha ottenuto un successo davvero strabiliante, tanto che gli ascolti sono stati elevatissimi. La puntata è iniziata con la sfida del canto, e ha visto le esibizioni di Aka7even, Deddy e Sangiovanni. Mentre, per la prova ballo, si sono sfidati Alessandro e Giulia Stabile.

Come ormai è noto, Giulia e Sangiovanni sono arrivati in finalissima, e a vincere è stata proprio la ballerina. Dopo la finale di Amici, sono giunte, ai microfoni di Witty, le prime parole di Aka7even.

Amici 20, Aka7even dopo la finale: cosa ha detto, le prime parole

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata un turbinio di emozioni e di colpi di scena; quest’anno, il talent, ha ottenuto un grande seguito, facendo appassionare così tanto i telespettatori come mai prima d’ora. A trionfare è stata Giulia Stabile, che ha sfidato, in ultimo, il suo fidanzato, Sangiovanni. Aka7even, Deddy e Alessandro, sono stati eliminati prima della finalissima.

Luca Marzano, meglio conosciuto come Aka7even, dopo la finale ha espresso le prime dichiarazioni, ai microfoni di Witty: “Quando sono entrato ad Amici non mi aspettavo tutto questo, non mi aspettavo un cambiamento personale, non mi aspettavo un cambiamento artistico, non mi aspettavo di trovare sedici persone del genere, e di fare un percorso così lungo. Parto dal fatto che sei mesi fa mi trovavo nello scantinato a suonare e ora mi trovo ad aver affrontato la finale di Amici. Per me è tutto un sogno. Nell’ultimo periodo ho sostenuto i mie ideali, e questo mi ha portato ad andare avanti nel percorso..”. Aka7even, in questi mesi ad Amici, ha dimostrato di avere un talento straordinario, una voce la sua che ha conquistato decisamente tutti, e la fine di questo percorso ha portato in lui una maggiore consapevolezza del suo dono.

“Ho scoperto molte cose di me che non mi aspettavo, che mi innervosisco subito, che sono suscettibile, e ho scoperto di essere più bambino di quanto pensassi, mi sono ritrovato qui dentro a cercare affetto. Ho capito di aver bisogno di affetto, di amore.. e spero di portarmele fuori, perchè ho capito che mi piacciono”, queste le parole conclusive dell’artista, che in tutti questi mesi ci ha emozionato con la sua voce.