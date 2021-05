Amici 20, chiusura col botto: ascolti record per la finale del talent show di Maria De Filippi.

Si è conclusa ieri sera, sabato 15 maggio 2021, la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione super fortunata, che ha catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori. E, dopo gli ascolti record registrati nella semifinale di sabato scorso, anche ieri sera un incredibile trionfo. Curiosi di scoprire i dati di ascolto della super finale del talent show? Ve lo sveliamo subito!

Amici 20, chiusura col botto per il talent show di Maria De Filippi: 33,48% di share

Un successo incredibile per la ventesima edizione di Amici. Ascolti record per ogni puntata di questa edizione e, anche ieri sera, i dati sono stati incredibili. Amici ha stravinto la serata con il 33,5 % di share, tenendo incollati alla tv ben 6.667.000 spettatori! Un risultato incredibile per il talent show, che ha ottenuto numeri davvero pazzeschi sin dalle prime puntate, arrivano all’assoluto trionfo in finale. Finale che tutti hanno seguito con entusiasmo anche perché , per la prima volta in questa edizione, la puntata era in diretta. A decretare il vincitore del programma, infatti, è stato il pubblico a casa, attraverso il televoto.

E a vincere questa edizione è stata Giulia Stabile, prima ballerina in assoluto a salire sul gradino più alto del podio nella trasmissione di Canale 5. L’ultimo ballerino ad aver vinto il programma era stato Andreas Muller, nell’edizione del 2017 – 2018.

Nel duello finale, Giulia ha battuto Sangiovanni, il suo fidanzato, con cui ha iniziato una storia proprio all’interno della scuola più famosa della tv. Secondo posto quindi per il cantante, che può però ritenersi soddisfatto: a lui tutti i premi assegnati durante la finale ( tranne premio Tim, assegnato a Giulia). Dal premio della critica, a quello del miglior testo, fino al premio delle radio: un’avventura incredibile per il cantante, che ha compiuto diciotto anni nel corso del programma. E voi, avete seguito questa super finale di Amici? Per quale dei concorrenti facevate il tifo?