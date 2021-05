Amici 20, quali sono stati tutti i premi assegnati durante la finale: dal premio della critica al premio categoria.

E’ appena terminata la ventesima edizione di Amici, che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, arrivata in finalissima insieme a Sangiovanni. La finale si è aperta con la sfida del canto, per poi proseguire con quella del ballo. Ritrovatisi insieme, Giulia e l’artista si sono esibiti portando in scena performance incredibili.

Oltre al premio per il vincitore, prima di venir a conoscenza del nome, sono stati assegnati numerosi premi, da quello della critica a quello di categoria: scopriamo quali sono, e chi è stato ad aggiudicarlo.

Amici 20, vince Giulia Stabile: quali sono i premi assegnati durante la finale

Amici di Maria De Filippi, quest’anno ha avuto un successo impetuoso; il talent ha conquistato proprio tutti, tanto da ottenere ascolti elevatissimi. Ieri sera, sabato 15 maggio, è stata svolta la finale, e come sappiamo, a trionfare è stata Giulia Stabile. Ma nel corso della diretta, sono stati assegnati numerosi premi: scopriamo quali sono.

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore della categoria canto è stato Sangiovanni, che ha sfidato Aka7even e Deddy, uscendo vincitore, e ha così portato a casa 50 mila euro in gettoni d’oro. Ma l’artista ha anche ricevuto il premio Tim della critica, assegnato dalla giuria composta da testate quotidiane e web. Il premio corrisponde a 50 mila euro in gettoni d’oro, ed è stato consegnato dal direttore artistico Stephane Jarny.

Il premio SIAE per il miglior testo è stato, anche questa volta, dato a Sangiovanni; ad arrivare in studio l’amatissimo Giovanni Caccamo, che ha consegnato il premio di 20 mila euro al cantante. Ma l’allievo di Zerby ha fatto il botto, e si è anche aggiudicato il premio delle radio per miglior inedito, vinto con la canzone Malibu. Giulia Stabile, oltre ad essere la vincitrice del talent, portando a casa ben 150 mila euro, ha anche ottenuto il premio Tim pari a 30 mila euro, consegnato dalla professionista Elena D’Amario. Tutti gli allievi arrivati in finale hanno ottenuto il premio Marlù, del valore di 7 mila euro.