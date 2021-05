Subito dopo la finale di Amici 20, Sangiovanni non ha perso occasione di scrivere un messaggio alla sua Giulia Stabile: le parole.

La ventesima edizione di Amici, purtroppo, è giunta al termine. A distanza di poco meno di sette mesi dal suo inizio, il talent di Maria De Filippi ha chiuso i battenti. E ha visto trionfare la splendida Giulia Stabile. Si, avete letto proprio bene: per la prima volta in assoluto, ha vinto una ballerina donna. Un’emozione davvero indescrivibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi sostenitori. Appena annunciata la vittoria della giovanissima romana, infatti, sul web sono iniziati a spuntare i primi messaggi di congratulazioni per lei. Tra tutti, è arrivato anche quello di Sangiovanni.

Giunto in finalissima con Giulia e vincitore del circuito canto, Sangiovanni non ha affatto potuto fare a meno di dedicare un dolcissimo messaggio alla sua “lei”. Anche perché, lo sappiamo benissimo, i due giovanissimi talenti hanno iniziato una splendida storia d’amore all’interno della scuola. Curiosi di sapere cosa ha scritto? Scopriamolo insieme!

Sangiovanni scrive a Giulia dopo la finale di Amici: il dolce messaggio social

È da poco terminata la finale di Amici quando Sangiovanni, attraverso un dolce messaggio sul suo canale social ufficiale, non ha perso occasione di poter ringraziare i suoi sostenitori per il forte supporto concessogli in questi lunghi messaggi. Il giovanissimo cantautore, lo sappiamo benissimo, si è classificato al secondo posto. Ha ricevuto tantissimi premi. E, inoltre, è stato il vincitore della categoria canto. Insomma, se si volessero tirare le somme di questo percorso, possiamo dire che è stato più che soddisfacente.

Oltre, però, ad aver ringraziato i suoi sostenitori, Sangiovanni non ha affatto potuto fare a meno di spendere dolci parole per la “sua” Giulia. Giunta in finalissima con lei, i due piccioncini hanno vissuto una splendida storia d’amore. Ed è proprio per questo motivo che, dopo la finale, il cantante ha riservato delle parole davvero speciale per la ballerina.

“Fiero di te”, scrive Sangiovanni a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia di Giulia. Tre semplicissime parole, ma ricche di un significato davvero speciale. Vi piacciono insieme.