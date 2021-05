Amici 20, Sangiovanni e Giulia nel momento della vittoria sono stati ripresi proprio in quel momento: quanta dolcezza.

La Finale di Amici di Maria De Flippi è appena terminata, e come ormai è noto, a trionfare in questa ventesima edizione è stata Giulia Stabile. La ballerina si è fatta amare ed apprezzare per il suo talento, ma anche per la sua spontaneità. Infatti, fin dall’inizio del Serale, l’allieva ha ottenuto il maggior consenso del pubblico, espresso durante la puntata.

Come sappiamo, Giulia ha stretto un legame d’amore con Sangiovanni, e proprio i due fidanzati sono arrivati a ‘scontrarsi’ alla finalissima, che ha visto trionfare la ballerina. In quel momento, i due, erano stesi a terra, a guardarsi, e Rudy Zerbi ha ripreso il momento esatto: sono bellissimi.

Amici 20, Sangiovanni e Giulia ripresi proprio in quel particolare momento: che emozione!

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta da Giulia Stabile, la ballerina entrata all’inizio del talent, e voluta da Veronica Peparini. Ma anche Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno sempre dimostrato il loro appoggio all’allieva, che si è sempre distinta. La Finale si è svolta ieri sera, sabato 15 maggio, in diretta, ed è stata animata da un turbinio di emozioni.

A trionfare, come anticipato, è stata Giulia Stabile, che si è trovata a confrontarsi con Sangiovanni; i due hanno stretto un rapporto d’amore che ha appassionato tutti nel corso di questi mesi. Quando è arrivato il momento di vedere le carte, per scoprire il vincitore, Sangiovanni e Giulia si sono seduti a terra, e quando la carta è stata scoperta, si sono stesi, guardandosi. Ma proprio in quell’attimo, come è già successo, Rudy Zerbi li ha ripresi, di nascosto, e ha pubblicato le foto su instagram, come potete osservare in basso.

Il cantante e la ballerina appaiono sorridenti e felici, mentre si guardano dopo aver saputo il nome del vincitore. Attimi emozionanti, sciolti in dolci sguardi e sorrisi pazzeschi.