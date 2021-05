Dopo la finale di Amici, Lorella Cuccarini dedica un bellissimo messaggio al suo allievo Alessandro Cavallo e fa una rivelazione inedita.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa ieri sera 15 maggio con una finale da urlo ed ha visto trionfare la ballerina italo catalana Giulia Stabile. I protagonisti dell’intera stagione durata sei mesi però sono stati anche gli altri giovanissimi artisti dal talento eccezionale come il secondo classificato Sangiovanni, Aka7even, Deddy e il ballerino Alessandro Cavallo.

Proprio a quest’ultimo, la sua docente Lorella Cuccarini ha voluto dedicare un emozionante messaggio tramite Instagram per esprimere quanto si senta fiera di lui e per auguragli il meglio nella danza. La bionda insegnante ha fatto anche una rivelazione che riguarda il percorso di Alessandro ad Amici e che svela qualcosa che non sapevamo.

Lorella Cuccarini, la rivelazione dopo la finale di Amici

La prof di danza che ha sostenuto Alessandro lungo tutto il suo percorso, scontrandosi più volte con la collega Alessandra Celentano, ha omaggiato l’allievo con un lungo messaggio su Instagram. “Il giorno che sei arrivato a sfidare Riccardo per un provvedimento disciplinare della produzione, ero a casa per il covid. Ti ho visto ballare dal video e ho capito subito che quello era il tuo posto. A quel punto dovevo decidere: o te o Riccardo. Al telefono con Maria feci il tuo nome. Il pubblico a casa lo scopre oggi”, si legge nel post.

Orgogliosa del giovane ballerino, la Cuccarini ha ricordato tutto l’impegno da lui profuso in questa esperienza che sicuramente gli aprirà tantissime porte nel mondo dello spettacolo.

Lorella ha poi concluso così l’emozionante messaggio: Abbracciarti per la prima volta, ieri sera, è stato davvero emozionante! Ci sono stata e ci sarò sempre!