L’immunologo statunitense Anthony Fauci ha parlato dell’emergenza Coronavirus ai microfoni di Rai Tre, intervistato da Fabio Fazio durante Che Tempo Che Fa.

Questa sera di domenica 16 maggio 2021 è in corso una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti dello show di Fabio Fazio anche Anthony Fauci, l’immunologo statunitense che ha fornito contributi fondamentali nel campo della ricerca sull’AIDS e altre immunodeficienze. Nel 2020, durante la pandemia Covid-19, è diventato uno dei volti più importanti nella lotta al virus: è stato chiamato da Donald Trump a far parte della task force dedicata all’emergenza. L’esperto, ospite in prima serata su Rai Tre, ha parlato proprio del Coronavirus, il virus diventato da più di un anno protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo. Ecco le sue parole.

Anthony Fauci: “Non credo si possa eliminare il Covid”, le parole a Che Tempo Che Fa

Anthony Fauci questa sera di domenica 16 maggio ha parlato dell’emergenza Coronavirus a Che Tempo Che Fa. Ai microfoni di Rai Tre l’immunologo statunitense, intervistato da Fabio Fazio, ha spiegato che la pandemia sarà sempre ‘una minaccia’. Non si eliminerà il Covid, ha affermato Anthony Fauci.

“Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le infezioni in modo che non sia più una minaccia pubblica” sono state le parole dell’esperto.

Ricordiamo che Fauci è stato uno dei personaggi più rilevanti durante la gestione della pandemia Covid-19: nel 2020 è stato chiamato da Donald Trump a far parte della task force dedicata ad affrontare l’emergenza sanitaria. In questa veste, l’immunologo ha spesso contraddetto o rettificato le parole del presidente durante la gestione della crisi sanitaria.