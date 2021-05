Oggi è una delle colonne portante di Hollywood, uno degli attori più affascinanti e talentuosi: l’incredibile retroscena sul passato di Brad Pitt, non riuscirete a crederci!

È considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood ed è certamente uno dei più talentuosi. Brad Pitt è uno degli interpreti capace di destreggiarsi in ruoli drammatici, comici, romantici, conferendo ai suoi personaggi sfumature uniche e realistiche. Dopo aver interpretato piccoli ruoli in alcune pellicole, si fa notare in tv con la partecipazione a “Dallas” e “Genitori in blu jeans”. Indimenticabile in “Vento di passioni”, magnetico in “Intervista col vampiro”, affascinante nella serie di “Ocean’s Eleven”. Brad Pitt è un volto amatissimo di Hollywood, ma c’è un retroscena sul suo passato che non tutti conoscono: non riuscirete a crederci!

Nato nel 1963, l’attore si è aggiudicato due volte il premio Oscar: una volta per il miglior film con “12 anni schiavo” e lo scorso anno con attore non protagonista per “C’era una volta a… Hollywood”. Dopo il matrimonio e la separazione con Jennifer Aniston, altra icona di Hollywood, ha sposato la bellissima e talentuosa Angelina Jolie. La loro storia è giunta al termine ma tiene ancora catalizzata l’attenzione mediatica.

Non tutti lo sanno, ma prima di cimentarsi nella carriera di attore, Brad Pitt studiava per diventare giornalista. Si era iscritto all’Università del Missuri e frequentava i corsi per giornalismo e grafica pubblicitaria. Pare che abbia lasciato a pochi esami dalla laurea. C’è un retroscena incredibile che riguarda il suo passato a cui forse non riuscirete a credere. Brad Pitt, prima di diventare un attore di successo, ha svolto molti lavori. Tra questi, trasportare frigoriferi e l’autista. Inoltre, l’affascinante interprete, ha anche lavorato come volto di una catena di ristoranti: andava in giro vestito da pollo! Riuscite a crederci?

