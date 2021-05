A distanza di pochissime ore dalla finale di Amici, anche Deddy è ritornata sui social ed ha lanciato un annuncio a sorpresa: le sue parole.

È da poco terminata questa ventesima edizione di Amici, eppure non si fa altro che parlare di questo. Ieri sera, Sabato 15 Maggio, è andata in onda la grandissima finale. Alla fine della quale, come raccontato anche in un nostro recentissimo, ha trionfato la bravissima Giulia Stabile. Unica donna giunta all’ultima puntata del talent, la romana è stata anche la prima ballerina ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice. Cosa ne è stato, però, degli altri cinque finalisti? Sappiamo benissimo che, all’ultima puntata, sono arrivati cinque finalisti. E che, poi, alla finalissima se la sono giocati Sangiovanni e Giulia. Cos’è successo a tutti gli altri?

Dopo Aka7even, è stato il turno del giovanissimo Deddy a ritornare sui social. A distanza di qualche ore dalle parole di Sangiovanni e del cantante campano, anche il simpaticissimo Dennis ha voluto ringraziare il suo pubblico social. Ma non solo. Se si legge con attenzione questo suo primo messaggio dopo la finale di Amici, si nota chiaramente l’annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Deddy scrive un messaggio social dopo la finale di Amici: l’annuncio a sorpresa

Sono trascorse pochissime ore dalla finale di Amici, lo sappiamo benissimo. Soltanto adesso, però, Deddy sta facendo ritorno a casa. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: proprio poco tempo fa, il cantante ha condiviso sul suo canale social ufficiale, il primo messaggio dopo questa strepitosa edizione del talent di Maria De Filippi.

Il primo pensiero di Deddy, ovviamente, è rivolto verso i suoi sostenitori. E, soprattutto, verso coloro che, in questi lunghi mesi, l’hanno supportato. Ma non è affatto finita qui. Dalle sue parole, si può notare chiaramente che il buon Rizzi ha voluto concedere uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Leggete un po’ qui:

“Corro ad abbracciare la mia famiglia, perché da domani si riparte”, scrive Deddy a corredo di questa la foto che lo ritrae felice e sorridente. A cosa si riferisce, però? Al momento, non lo sappiamo! Non ci resta, però, che monitorare attentamente il suo profilo!