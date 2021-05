A Domenica Live le parole dell’ex Maresciallo Francesco Lombardo sul caso Denise Pipitone: le rivelazioni choc sulle indagini.

I dettagli sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, in questo periodo continuano a riaffiorare giorno per giorno. Clamorose dichiarazioni, testimonianze a cui a suo tempo non fu data la giusta rilevanza, intercettazioni e particolari che dopo 17 anni tornano prepotenti a voler fare luce sulla verità.

Domenica Live continua a tenere i riflettori accesi su questa inspiegabile scomparsa che vede tanti personaggi coinvolti e sospettati. Proprio quest’oggi, 16 maggio, Barbara D’Urso ha mandato in onda le dichiarazioni dell’allora Maresciallo Francesco Lombardo. Si tratta di parole davvero sconcertanti.

Domenica Live, le rivelazioni dell’ex Maresciallo Lombardo sul caso Denise Pipitone

Nell’audio fatto ascoltare in trasmissione, il racconto choc di Francesco Lombardo, ex Maresciallo che si occupò delle ricerche della piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. “C’è stato un momento in cui pensavo che fossimo vicini a Denise. Era ottobre e sul parabrezza della macchina del mio collaboratore è stato trovato un biglietto minatorio e lì ho pensato che stavamo dando fastidio a qualcuno”, racconta Lombardo.

Poi, minacce velate da parte di anonimi verso lui e i colleghi: “Avete fatto tanto, avete una famiglia, tirate a campare”. Infine, una dichiarazione molto esplicita sul mistero che aleggia sulla scomparsa della figlia di Piera Maggio: “Questo è un fatto molto grave, serve per colpire la famiglia. Non riguarda né pedofili né traffico d’organi. Pensate a campare”.

Presente in studio anche Roberto Alessi, che ha ricordato le rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni su minacce ricevute anche da parte sua. Un mistero che dura da ben 17 anni e particolari inquietanti che emergono solo adesso.