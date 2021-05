Finale Amici 20, clamorosa novità: non era mai successo prima nella storia del talent show di Maria De Filippi.

Una serata ricca di emozioni, quella della finalissima di Amici. La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi si è conclusa ieri sera, sabato 15 maggio, con una super puntata rigorosamente in diretta. A decretare il vincitore, infatti, è stato il pubblico da casa, attraverso il televoto. E proprio ieri, per la prima volta, è accaduto qualcosa che non era mai successo prima, in venti anni di edizioni dell’amatissimo programma di Canale 5. Scopriamo questo curioso retroscena che non tutti conoscono!

Finale Amici 20, clamorosa novità: è successo per la prima volta

Si è conclusa ieri la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Si è conclusa con l’emozionante vittoria di Giulia Stabile, una delle ballerine più amate di sempre. E l’unica ballerina donna ad aver trionfato nel talent show di Maria De Filippi! Proprio così: è stata la prima volta in assoluto: nelle precedenti edizioni in cui ha trionfato un allievo di danza, si è sempre trattato di uomini. L’ultimo è stato Andreas, che ha vinto nell’edizione 2017/ 2018 del talent. Un motivo in più per essere felice per la ballerina Giulia, che a soli 19 anni ha realizzato un sogno. Un’esperienza speciale per lei, che è cresciuta tantissimo durante questi mesi, non solo artisticamente.

E nel duello finale, Giulia ha battuto proprio il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, con cui ha iniziato una storia proprio durante l’esperienza nella scuola. Anche lui, però, può ritenersi soddisfatto: al cantante sono stati assegnati tutti i premi della serata, da quello della critica a quello delle radio, oltre ovviamente al premio per il vincitore della categoria canto. A Giulia, invece, il Premio Tim, oltre a quello della vittoria. E Insomma, doppia vittoria per i “SanGiulia, che oltre all’amore anno trionfato anche nel talent show.

E voi, avete seguito la super finale di Amici 20? Per chi facevate il tifo?