A distanza di pochissimi istanti dalla sua vittoria ad Amici, Giulia Stabile ha rotto il silenzio: il video caricato sui social.

È Giulia Stabile la trionfatrice di questa ventesima edizione di Amici. Entrata nella storia del talent perché è la prima ballerina ad aver vinto il programma, la giovanissima ballerina ha reso entusiasti e felici tutti i suoi ammiratori per la sua vittoria. Subito dopo la sua proclamazione, infatti, sono davvero tantissime le persone che si sono volute riversare sui social. Ed hanno voluto ampiamente esprimere tutto il loro consenso per questa vittoria. Cosa ne penserà, però, la diretta interessata? In gara, lo sappiamo benissimo, la Stabile era rimasta con Alessandro. E in finalissima, invece, è giunta con Sangiovanni. Eppure, lei si aspettava di vincere? Ed adesso, inoltre, cosa pensa?

Leggi anche –> Amici 20, Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione: il commento di Stash

Proprio pochissime ore fa, sul profilo Instagram ufficiale del programma, è spuntato il video delle prime parole di Giulia dopo la sua vittoria di Amici. Seduta a terra e con al suo fianco la coppa, la ballerina romana si mostra in tutta la sua tenerezza ed emozione. Scopriamo le sue parole.

Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici, le sue prime parole: cosa ha detto

Dopo le prime parole di Sangiovanni, tra l’altro dedicata anche alla sua fidanzata, ed Aka7even, arrivano anche le attesissime parole della vincitrice. A distanza di pochissimi istanti dalla sua vittoria, Giulia Stabile si è raccontata ai microfoni di Witty Tv. Ed ha espresso la sua contentezza e gioia per questa proclamazione. Cosa ne pensa Giulia di tutto questo? E, soprattutto, si sarebbe mai aspettato che la vittoria sarebbe andata proprio a lei.

Leggi anche –> Giulia Stabile, l’intero percorso ad Amici: i biscotti, l’amore e tutte le travolgenti risate

“Non me l’aspettavo”, ha iniziato a dire Giulia dopo la vittoria ad Amici. Continuando, poi, a dire di non aver ancora realizzato. “Mi sembra impossibile, perché seguo il programma da una vita. E mi sembra davvero impossibile”, ha detto ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

“Non ho ancora realizzato”, continua a dire Giulia Stabile visibilmente contenta ed emozionata di tutto quello che era successo pochi istanti prima nello studio di Amici.

Cosa ne pensate voi? E, soprattutto, vi ha fatto piacere che abbia vinto lei?