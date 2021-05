Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici e il suo percorso ha appassionato tutti: vi mostriamo, qui, alcuni dei momenti migliori che l’hanno vista protagonista.

Amici di Maria De Filippi da anni riscontra grande apprezzamento, e soprattutto un certo seguito, tanto da posizionarsi sicuramente tra i programmi più visti e seguiti in assoluto. Questa ventesima edizione appena terminata, ha visto trionfare Giulia Stabile, la ballerina entrata nel team di Veronica Peparini, che fin dall’inizio del percorso l’ha fortemente voluta. Giulia è riuscita a portare a casa il premio finale di 150 mila euro in gettoni d’oro, ma ha anche ottenuto il premio Tim, consegnato da Elena D’Amario, del valore di 30 mila euro. La ballerina, nel corso di questi sei mesi, si è fatta amare ed apprezzare, certamente per il suo talento, ma anche per la sua simpatia e spontaneità. Bella, solare e divertente, l’abbiamo seguita con molta attenzione, perchè dove lei era presente, anche le risate erano assicurate. Ed è proprio quella sua forte risata che ha appassionato i telespettatori.

Arrivava in ogni momento, durante il daytime, nel corso della puntata del sabato pomeriggio, e non è mancata assolutamente al Serale. Un misto di genuinità e di purezza l’hanno contraddistinta, e nelle sue esibizioni non è mancata la sua personalità, evidente e prorompente, nascosta in ogni movimento, ma capace di venir fuori anche solo all’ondeggiare di una mano: questa è Giulia Stabile e molto altro, e qui, vogliamo riportarvi i momento migliori, quelli più divertenti, e più incredibili.

Amici 20, Giulia è la vincitrice: il suo percorso fatto di risate, momenti esilaranti e tanto altro

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è arrivata alla finalissima scontrandosi con Sangiovanni, ed è proprio con lui che ha stretto un forte legame d’amore, appassionando gli spettatori da casa. Impossibile non amarla, la sua personalità ha animato questi lunghi sei mesi del talent, in cui abbiamo avuto modo di conoscerla e di apprezzarla, di ammirarla e di seguirla, passo dopo passo. Giulia si è contraddistinta con il suo forte talento, tanto da ricevere l’appoggio non solo della sua maestra di ballo, Veronica Peparini, ma anche di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. La ‘vita vissuta’ all’interno del talent è stata movimentata dalla sua schietta personalità, e diversi momenti sono assolutamente da incorniciare. Vogliamo, ora, riproporvi solo alcuni, che vedono protagonista proprio lei, Giulia Stabile, la vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Come dimenticare, quando, durante la puntata del sabato pomeriggio, Maria De Filippi ha chiesto alla ballerina di dare la linea a Verissimo, il programma che segue subito dopo Amici. Ma, qui, la ballerina si è lasciata andare ad una piccola gaffe, e alle parole della conduttrice: “Devi dire che è finita la puntata e che dai la linea a Verissimo”, lei ha così risposto: “Come si chiama la ragazza di verissimo, ho un vuoto“, (com’è Qui possibile vedere). Un momento iconico, che, però, è stato apprezzato da Silvia Toffanin, al timone di Verissimo, che ha ringraziato l’allieva per averla chiamata ‘ragazza’. E ancora, momento da incorniciare, quando, la Stabile, in casetta, era intenta a gustarsi dei biscotti, e ha visto all’improvviso la telecamera in posizione di zoom, e ha così chiesto, sempre con quella sua prorompente risata: “Hai zoomato?! Metto a posto, non mangio più niente… uno ne ho mangiato“, con il suo fare esilarante.

In un daytime, dopo la puntata del Serale andata in onda, l’artista si è confrontata con Maria De Filippi, parlando del momento in cui, durante una sua esibizione, sono state mostrate delle sue foto da piccola, e lei invece di parlare, ha fatto alcuni cenni, per segnare le immagini. Giulia ha raccontato alla conduttrice che non riusciva a parlare: “Avevo tutta la bocca ‘allappata’, non riuscivo a parlare, stavo così con la lingua”, con tanto di gesto per dare dimostrazione, (Qui il video). Impossibile dimenticare lo scherzo fatto ai ragazzi, dove Francesca Manzini si è presentata in collegamento, come Ilary Blasi; Giulia, insieme a Samuele, si è trovata a confrontarsi con l’imitatrice. Risate a più non posso hanno movimentato quel momento, con la ballerina che non si è più fermata: “Allora io so che tu hai dato il primo bacio qui”, ha detto la Manzini, e l’allieva è scoppiata in una risata incredibile.

E per ultimo, ma non ultimo, dato che, i momenti esilaranti che l’hanno vista protagonista sono stati davvero tantissimi, il daytime mostrato proprio negli ultimi giorni, dove la produzione ha voluto manifestare alcuni attimi vissuti con i ragazzi, dove ancora una volta, al centro dell’attenzione è stata la Stabile: “Li abbiamo visti lottare per un sogno, abbiamo pianto e riso con loro, e ci siamo affezionati, però solo noi sappiamo che alle volte possono diventare insopportabili…e’ arrivato il momento che lo scopriate anche voi“, questo il messaggio riportato dalla produzione. E nel video, impossibile non notate la ballerina che più volte ha ribadito il suo desiderio di fare una passeggiata: “Scrivi passeggiata, ci fanno fare una passeggiata a Pasqua.. mi invitate su da voi…“. Questo e molto altro è Giulia Stabile: un turbinio di sorrisi, risate, emozioni, momenti iconici, e momenti di debolezza, nascosti dietro quella risata che ci ha accompagnato per tutti questi mesi.

E infine, vogliamo dare spazio all’amore nato all’interno del talent, quell’amore fra Giulia e Sangiovanni che ci ha fatto sognare, e vivere la favola, insieme a loro.

