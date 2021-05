Subito dopo la vittoria di Giulia Stabile ad Amici 20, è arrivato un commento davvero inaspettato: si tratta di un’ex concorrente del GF Vip.

Una cosa è certa: Giulia Stabile entrerà nella storia di Amici. In tutti questi anni, lo sappiamo benissimo, si sono alternate esattamente venti edizioni del talent di Maria De Filippi, eppure soltanto in questo di quest’anno c’è stata una vincitrice donna appartenente alla categoria danza. Insomma, un risultato davvero impressionante, c’è da ammetterlo. Senza considerare, inoltre, il fatto che proprio l’ultima puntata del talent ha registrato un record di ascolti più che straordinario.

Appena proclamata la vincitrice di questa ventesima edizione di Amici, è stata immediata la reazione del web. Giulia ha vinto. E i suoi ammiratori si sono immediatamente riversati sui loro profilo social per spendere due parole in meriti. Tra i tanti, oltre a Stash, spunta anche il commento di un’ex concorrente del GF Vip. “Sappi che sarai la mia insegnante di hip-hop”, dice l’ex gieffina. Di chi stiamo parlando esattamente?

Giulia Stabile, arriva il commento inaspettato subito dopo la finale: cos’è successo

Il riscontro del web, appena proclamata Giulia Stabile vincitrice di Amici 20, è stato davvero immediato. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che hanno voluto riversarsi sui rispettivi canali social per esprimere tutto il loro consenso per la vittoria della giovanissima romana. E, sia chiaro, on facciamo soltanto riferimento a gente “comune”, ma anche ai personaggi pubblici. Tra i tanti, spunta anche quello di un’ex concorrente del GF Vip. A distanza di pochissimi istanti dalla proclamazione di Giulia come vincitrice, l’influencer si è mostrata sul suo canale social ufficiale. E si è lasciata andare ad un commento davvero inaspettato.

“Ha vinto Giulia. La prima volta che vince una Giulia. Congratulazioni”, dice l’ex gieffina. Ma di ci parliamo esattamente? Guardate un po’ qui:

Dopo il commento di Pierpaolo Pretelli su Twitter, arriva anche quello di Giulia Salemi. Che dire? Giulia Stabile ha conquistato davvero tutti. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo!