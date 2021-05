Terminate le riprese di Gomorra 5, l’attore Salvatore Esposito affida a un video su Instagram il ricordo del personaggio di Genny Savastano.

“Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande”. Con queste parole il bravissimo attore Salvatore Esposito saluta il personaggio che gli ha regalato fama e successo, Gennaro Savastano, protagonista della serie Gomorra.

Una notorietà che va ben al di là dei confini nazionali, sia per lui che per il resto del cast formato da attori di grandissimo talento. Otto anni in cui, grazie al lavoro di Sky e Cattleya, dei registi e degli artisti coinvolti, l’Italia ha potuto realizzare un lavoro eccellente e farsi onore nel mondo del cinema e delle serie tv. Vediamo nel dettaglio quali sono state le parole del commosso addio a Genny da parte di Salvatore Esposito.

Gomorra: Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano

Per Esposito, Genny Savastano ha rappresentato un vero mondo da esplorare: è stata un’esperienza di vita, personale oltre che professionale. Nel video condiviso su Instagram, infatti, l’attoresi rivolge al suo personaggio proprio come ad una persona qualunque:

“Ora tocca a te Gennà. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po’ per #Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena !!! THE END”.

In attesa di vedere la quinta stagione della famosa serie, speriamo di ritrovare gli attori di Gomorra al più presto.