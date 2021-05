Era giovanissima quando ha conquistato il pubblico nei panni di “Mery”, la figlia “ribelle” di “Settimo Cielo”: com’è cambiata oggi la splendida attrice Jessica Biel?

Era giovanissima quando si fece notare per il suo incredibile talento e la sua bellezza nei panni di “Mery Camden” in “Settimo cielo”: com’è oggi la splendida attrice Jessica Biel? La serie tv incentrata sulla famiglia del Reverendo Eric Camden, sulla moglie Annie e sui loro figli era amatissima e appassionante. Affrontava temi sociali di rilievo e ogni personaggio apportava qualcosa di unico, mostrando i problemi della vita quotidiana sotto una luce particolare. “Mery” è stata per lungo tempo la “figlia ribelle”, quella in cui, forse, meglio ci rispecchiavamo. A interpretare l’adolescente c’era la meravigliosa Jessica Biel che è diventata, nel corso degli anni, un’attrice di grande successo sia del cinema che della televisione. Curiosi di vederla oggi?

Jessica Biel, com’è oggi la bellissima “Mery” di “Settimo cielo”?

Sportiva, sicura di sé, bellissima: Mery Camden incarnava alla perfezione l’adolescenza di ognuno di noi. L’attrice, classe 1982, ha saputo dare al personaggio sfumature realistiche e indimenticabili. Aveva solo 14 anni quando iniziò a recitare nella serie e, da quel momento, la sua carriera ha decollato. Ha preso parte ad una lunga serie di pellicole cinematografiche: “The illusionist”, “Non aprite quella porta”, “Le regole dell’attrazione”. Per non parlare della televisione, dove l’abbiamo vista protagonista di “The Sinner”, spettacolare serie tv di genere drammatico.

L’attrice è oggi felicemente sposata con Justin Timberlake e la coppia ha avuto due figli nati rispettivamente nel 2015 e nel 2020. Forse non tutti lo sanno, ma le due celebrità hanno celebrato il matrimonio proprio in Italia, per la precisione in Puglia. Siete curiosi di vedere com’è cambiata Jessica Biel dai tempi di “Settimo cielo”? Eccola oggi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Biel (@jessicabiel)

Sempre bellissima, il suo splendido sorriso è inconfondibile. Riconoscete la dolce “Mery” in questa affascinante e talentuosa artista?