Finale al cardiopalma quella disputata ieri sera 15 maggio dai ragazzi di Amici: Lorella Cuccarini mostra su Instagram cos’è successo dopo.

Si è conclusa ieri sera, sabato 15 maggio, la ventesima edizione di Amici che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Una vittoria che segna in qualche modo una svolta per vari motivi. Grandissimo lo spettacolo offerto dai protagonisti della puntata: Aka7even, Deddy, Alessandro e ovviamente il secondo classificato Sangiovanni. Proprio quest’ultimo ha fatto incetta di premi nel corso della serata ed è sicuramente pronto a spiccare il volo nel mondo della musica.

Si conclude così un’altra lunga avventura per allievi e professori che, a prescindere da rivalità e discussioni, possono dirsi soddisfatti dei risultati raggiunti in termini di ascolti e successo in generale dell’edizione. Tra i docenti, hanno tenuto banco i battibecchi tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano anche se poi a vincere è stata Giulia, allieva della Peparini. Terminata la puntata, proprio la Cuccarini ha svelato cos’è accaduto dietro le quinte.

Lorella Cuccarini, grande festa nel backstage di Amici: le immagini

Il cast di Amici quest’anno ha dimostrato oltre a grandi talenti e grandi esibizioni anche una grande unione. Persino i tre giudici del serale, Stefano De Martino, Stash e il principe Emanuele Filiberto sono diventati da subito parte integrante di una squadra eccellente che ha conquistato il pubblico giorno dopo giorno.

Lorella Cuccarini, docente di danza nella squadra capitanata anche da Arisa, ha mostrato un video su Instagram che testimonia l’allegria e il clima armonioso che si respirava dietro le quinte del celebre programma. Terminata la finale, tutti si sono riuniti a fare festa fino a tarda notte. A corredo del video che ritraeva tutto lo staff intento a ballare e brindare, la Cuccarini ha scritto: “Ieri si sono fatte le tre”.

Ci dispiace che sia finito Amici e ci complimentiamo con tutti coloro che ne hanno fatto parte, in primis con la bravissima Maria De Filippi.