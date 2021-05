Avete mai visto il profilo Instagram di Sara Croce? La Bonas di Avanti un altro pubblica scatti che lasciano tutti a bocca aperta.

Nessuno riesce a resistere alla bellezza di Sara Croce. La Bonas di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è amata e desiderata da tutti. L’incantevole giovane, classe 1998, è nata a Garlasco sotto il segno dei Gemelli. Sin da piccola si è appassionata al mondo della moda e dello spettacolo: ha mosso i suoi primi passi in questo mondo, entrando a far parte del famoso concorso di bellezza italiano, Miss Italia, nel 2017. Non si è aggiudicata il titolo ma con la sua bellezza ha conquistato ugualmente tutti. Oggi è un volto noto di Canale 5 ed in tanti, soprattutto gli appassionati del programma, si chiedono se sia presente sui canali social. Su Instagram si chiama ‘saracroce98’: avete mai visto le sue foto? Alcuni scatti sono davvero da togliere il fiato!

Sara Croce, avete mai visto il suo profilo Instagram? Scatti da togliere il fiato

Sara Croce conquista tutti con la sua bellezza: è famosa non solo per essere la ‘Bonas’ di Avanti un altro, anche su Instagram è seguitissima! Il suo profilo social è seguito da ben 960 mila follower: nessuno riesce a non rimanere incantato dai suoi scatti. Sorriso angelico. occhi azzurri e chioma bionda: Sara Croce è una vera dea! Guardate questo selfie che ha fatto il pieno di like:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Vita privata

Nel 2019, in molti ricorderanno che giravano alcune voci su una love story tra la Croce e Andrea Damante. Attualmente Sara è fidanzata con Gianmarco Fiory, il portiere del Bari. Lei ed il calciatore postano tantissimi scatti insieme: ‘Come in un sogno‘ è l’ultimo post pubblicato dalla Bonas insieme al suo compagno, su Instagram.