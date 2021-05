Sangiovanni è il secondo classificato della ventesima edizione di Amici 20, arriva anche il commento di Madame: lo sfogo della cantante.

È il secondo classificato e vincitore della categoria canto, Sangiovanni. Giunto in finalissima con la sua fidanzata Giulia Stabile, il cantautore vicentino ha visto sfumarsi dinanzi agi occhi la possibilità di essere proprio lui il trionfatore di questa ventesima edizione. Non è stato così, è vero. Eppure, il giovanissimo Damian Giovanni Pietro, questo è il suo vero nome, può ritenersi assolutamente soddisfatto del suo percorso nella scuola di Amici. Non soltanto perché, grazie ai suoi incredibili singoli, ha ricevuto numerosi ed apprezzati riconoscimenti, ma anche perché la sua musica è diventato un vero e proprio “must” delle giornate di tutte gli italiani.

Ha conquistato tutti con le sue canzoni e la sua musica, Sangiovanni. Eppure, c’è chi sostiene che la sua amicizia con Madame l’abbia fortemente aiutato a sfondare in questo mondo. È davvero così? Assolutamente no! La musica e il talento Sangiovanni ce li ha nel sangue. E lo ha dimostrato ad Amici. Nonostante questo, però, è voluto ugualmente intervenire la cantante. Ecco il suo sfogo social.

Amici 20, il commento di Madame su Sangiovanni: cos’è successo dopo la finale

Sono trascorse pochissime ore dalla finale di Amici quando Madame, attraverso un tweet, condiviso sulla sua pagina Twitter, ha scritto alcune parole proprio riguardanti Sangiovanni. In realtà, il messaggio apparso sui social più che un messaggio per il cantante di Amici è uno sfogo contro coloro che ritengono che il successo di Giovanni sia determinato dal suo rapporto di amicizia con lei. È così? Assolutamente no!

“Non è un ‘raccomandato’. Ha un team”, dice Madame in questo messaggio apparso su Twitter. Spiegando, quindi, le “origini” della loro amicizia. “L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici”, ha continuato a dire.

Insomma, il successo di Sangiovanni, bisogna ammetterlo, è tutta farina del suo sacco. E, diciamoci la verità, non avevamo assolutamente alcun dubbio. Cosa ne pensate delle parole di Madame per Sangiovanni?