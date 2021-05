Andrea Meza è Miss Universo 2021: età, laurea e Instagram della modella messicana, che ha battuto più di 70 finaliste al concorso.

È la 26 enne Andrea Meza la nuova Miss Universo: la modella messicana è riuscita a battere più di 70 finaliste, tra cui l’italiana Viviana Vizzini, di origini siciliane. Scopriamo di più sulla donna più bella dell’universo, che è stata incoronata nella finale in Florida, posticipata al 16 maggio 2021. A causa della pandemia, infatti, la finale è stata spostata dall’autunno del 2021 a questo mese. Una gioia immensa per la modella, la terza messicana a portarsi a casa la fascia di più bella dell’universo. Ma non è l’unico titolo di bellezza vinto dalla giovane Andrea. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei: sapete in cosa è laureata e qual è il suo secondo lavoro oltre a quello di modella?

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Miss Universo 2021, a trionfare è la modella Andrea Meza: tutto quello che c’è da sapere su di lei

Andrea Meza è Miss Universo 2021! La modella messicana è la terza del suo Paese ad aver vinto il prestigioso titolo, conquistato dalla bellissima reginetta all’età di 26 anni. Nata il 13 agosto del 1994 a Chihuahua City, in Messico, dove è cresciuta, prima di diventare miss Universo, la messicana ha vinto diversi titoli: Miss Chihuahua nel 2016, Miss Messico nel 2017, Mexicana Universal Chihuahua nel 2020 e Mexicana Universal 2020. È la terza di tre sorelle, nate dall’amore tra Alma Carmona e Santiago Meza.

Lineamenti perfetti e curve notevoli, dopo la scuola secondaria, Andrea ha studiato nell’Università Autonoma di Chihuahua, dove è laureata in ingegneria del software nel 2017. Successivamente, insieme alla carriera di modella, ha intrapreso quella di ingegnere in Messico.

Ecco alcuni scatti del momento dell’incoronazione, pubblicati qualche ora fa su Istagram dalla Meza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Meza (@andreamezamx)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Meza (@andreamezamx)

Dopo aver ottenuto la fascia di Mexicana Universal, la Meza ha rappresentato il Messico a Miss Universo 2020. La finale dal concorso di bellezza, però, si è tenuta quest’anno: dall’autunno 2020 è stata posticipata al 16 maggio 2021 a causa dell’emergenza sanitaria di Covid, che ha coinvolto tutto il mondo. La finale si è tenuta al Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood a Hollywood, in Florida.

Andrea è riuscita a superare le varie fasi del concorso, passando da 74 contendenti a 21, poi 10, 5 ed infine la vittoria. A consegnarle la fascia e la corona la miss uscente, Zozibini Tunzi. La Meza è la terza messicana ad aver ottenuto il prestigioso titolo dopo Lupita Jones e Ximena Navarrete.

Viviana Vizzini, un’italiana in finale

Come anticipato, tra le finaliste di ieri c’era ance un’italiana. Si tratta di Viviana Vizzini, nota per essere stata la vincitrice di Miss Universo Italia 2020. Nata il 6 giugno 1993, la modella è originaria di Caltanissetta, in Sicilia. Un’avventura magica per lei, che però non è riuscita a rientrare nelle ultime dieci in lizza per la vittoria.