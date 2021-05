Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 17 Maggio: rivelazioni choc al centro studio, scoppia il caos, da non perdere!

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In attesa di poter assistere alla scelta di Giacomo, che a quanto pare dovrebbe essere registrata presumibilmente questa settimana, sembrerebbe che nell’appuntamento odierno di Lunedì 17 Maggio sia davvero imperdibile. Come riportato, infatti, da alcune anticipazioni, sembrerebbe che proprio oggi si svilupperà un vero e proprio caos in studio. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che ci saranno delle rivelazioni choc che animeranno la puntata. E non solo.

Leggi anche –> Uomini e Donne, scatta la fiamma tra i due ex tronisti? Solo adesso spunta la verità

Soltanto nel corso della puntata di Venerdì scorso di Uomini e Donne, abbiamo assistito alla difficoltà del tronista Giacomo, l’unico rimasto “in gioco”, tra le sue due corteggiatrici. Oggi, invece, cosa accadrà? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che accadrà davvero l’impossibile. Perché? Al momento, non ci sono anticipazioni ufficiali. Eppure, si legge che scatterà una rissa tra due protagonisti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, anticipazioni del 17 Maggio: scatta la rissa

Una cosa è certa: la puntata di oggi, Lunedì 17 Maggio, di Uomini e Donne sarà davvero imperdibile. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che proprio oggi scatterà una rissa tra due protagonisti del Trono Over. Di chi parliamo? Di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Sappiamo benissimo che tra i due cavalieri non corre affatto buon sangue e che, già in altre occasioni, se ne sono dette di tutti colori. Adesso, però, sembrerebbe proprio che tra loro nascerà una fortissima discussione.

Leggi anche –> Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma: “Benvenuto Lorenzo”, splendido annuncio

Ritornato in studio per chiudere definitivamente il “discorso” con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri si lascerà andare ad una rivelazione choc nei confronti della dama romana. Suscitando, quindi, l’immediata attenzione non soltanto della diretta interessata, ma anche di Armando Incarnato. Su Il Vicolo delle News, infatti, si legge che tra il cavaliere e il buon Guarnieri, dopo le sue ultime dichiarazioni, scocca un acceso litigio. Che costringe, tra l’altro, i presenti in studio ad intervenire.

Cosa succederà, quindi? Non ci resta che seguire l’appuntamento di oggi! Stessa ora e, soprattutto, stesso canale.