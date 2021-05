A distanza di pochissime ore fa dalla finale di Amici, Arisa è ritornata sui social: adesso non ci sono proprio più dubbi, cos’è successo.

È stata la protagonista indiscussa di questa ventesima edizione di Amici, Arisa. Entrata a far parte del cast dei professori per il primo anno, la simpaticissima cantante ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima e scontata, c’è da ammetterlo. Oltre che per la sua immensa bravura e professionalità, Rosalba Pippa è stata la colonna portante di tantissimi siparietti davvero imperdibili. E di momenti davvero unici. Cosa succederà l’anno prossimo? Arisa verrà riconfermata nel corpo docenti? Non lo sappiamo! Fatto sta che, se così fosse, sarebbe una notizia davvero sensazionale.

Sapete, però, cos’è successo a poche ore dalla finale? A distanza di pochissimo tempo dalla fine dell’ultima puntata di Amici, Arisa ha deciso di mostrarsi sui social in “dolce compagnia”. Adesso non ci sono proprio più dubbi. Finalmente! Ecco di che cosa parliamo!

Arisa l’ha fatto subito dopo la finale di Amici: si mostra con lui, finalmente!

Sembrerebbe essere ritornato il sereno tra Arisa ed Andrea Di Carlo. E questa ultima foto condivisa sul canale social ufficiale della cantante, ne da ampiamente la conferma. Cos’è successo, però? Soltanto pochissime settimane fa, vi avevamo detto che erano ritornati insieme. Cos’è cambiato nel corso del tempo? Non lo sappiamo! Fatto sta che, come raccontato dalla diretta interessata nel corso della sua intervista a “Belve”, i due non si sentivano da circa due settimane.

Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia spinto Arisa a non rispondere alle telefonate del suo compagno per circa due settimane, sia chiaro. Quello che importa sapere è che, a quanto pare, sembrerebbe essersi risolto tutto. A distanza di pochissime ore dalla finale di Amici, la cantante ha deciso di mostrarsi proprio in sua compagnia.

Si mostrano insieme, Arisa ed Andrea Di Carlo. Segno, quindi, che si sono finalmente rivisti. E che, a quanto pare, hanno risolto ogni cosa. Noi siamo davvero felicissimi, voi?