Puntata spumeggiante quella di ieri ad Avanti un altro pure di sera: le battute più divertenti tra Paolo Bonolis e la sua ex Laura Freddi.

Come ogni domenica, ci ha tenuto compagnia anche ieri Avanti un altro pure di sera, in prima serata su Canale 5. Attesissima la puntata di ieri 16 maggio per la presenza di Laura Freddi, ex ragazza di Non è la Rai ed ex velina di Striscia, che con Paolo Bonolis ha avuto una lunga storia d’amore in passato. Le due squadre in gioco erano “A volte ritornano” e quella dei campioni storici dei quiz, capitanati dal mitico Uomo Gatto di Sarabanda.

A capo della prima squadra c’era appunto lei, Laura Freddi: inutile negare che l’incontro tra lei e il famoso conduttore ha destato parecchia curiosità. Oggi che entrambi sono felicemente in coppia ed hanno bellissime famiglie, i due hanno un rapporto sereno e armonioso. Ciò non vuol dire però che siano mancate delle battute divertenti tra loro. Ripercorriamo i siparietti tra Paolo e Laura ieri sera.

Avanti un altro, battute e risate tra Paolo Bonolis e Laura Freddi

Felicemente in coppia col compagno Leonardo, Laura Freddi si è mostrata serena e sorridente con l’ex fidanzato oggi marito di Sonia Bruganelli. Conoscendo l’esuberanza di Bonolis, non sono mancati gli imprevisti: il presentatore la ha infatti dato una leggera spinta e Laura che non se l’aspettava ha rischiato una bella caduta. Fortunatamente, aggrappandosi al piccolo monitor della postazione è riuscita a non cadere e a non farsi male. “Sono cascata!”, ha detto la showgirl tra le risate. Pronta la risposta di Bonolis: “Eri più pesante una volta!”.

Il top della serata è stato raggiunto quando la Freddi ha parlato della figlia che ha avuto a 46 anni. Ironicamente, Paolo ha specificato: “Fatta con un altro, eh!” e lei ha risposto “Sei più bello di prima”. “Gli anni passano, ma sono come il buon vino”, scherza Bonolis.

Insomma, complimenti ad entrambi per averci fatto tanto divertire ieri sera!