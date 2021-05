Chi è Giovanni Galli, la sua vita sconvolta da un tragico lutto: tutto su di lui

Sapete chi è Giovanni Galli? La sua vita è stata sconvolta da un tragico lutto: tutte le notizie su di lui

Giovanni Galli è considerato uno dei migliori portieri degli anni ottanta. È nato a Pisa il 29 aprile 1958 ed ha 63 anni. Di ruolo portiere, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese, ritirandosi nel 1996. Galli inoltre conta 19 presenze nella nazionale italiana, con cui ha partecipato a un campionato d’Europa nel 1980 e a due campionati del mondo nel 1982, laureandosi campione del mondo, e nel 1986. Galli era un estremo difensore di grande affidabilità. Essendo stato uno dei migliori portieri in Italia, lui si sono ispirati tanti altri estremi difensori di gran calibro come Luca Marchegiani e Francesco Toldo.

Dopo il ritiro, ha ricoperto vari ruoli, in primis quello di dirigente sportivo. Nella stagione 1997-1998 è stato il direttore sportivo del Foggia; nel 2001 è stato nominato team manager della Fiorentina; nel 2006 è entrato nello staff tecnico del Real Madrid come osservatore; nel 2007 è stato nominato direttore generale dell’Hellas Verona; infine è stato responsabile dell’area tecnica della Lucchese.

Galli ha sondato anche altri ambiti lontani dal rettangolo verde. È stato candidato sindaco di Firenze per la coalizione di centro-destra alle elezioni amministrative del 2009 e si è impegnato anche nelle vesti di opinionista e commentatore televisivo. Dal 2003 al 2005 ha affiancato Bruno Longhi in qualità di commentatore tecnico nella telecronaca italiana dei videogiochi della serie FIFA della Electronic Arts. Dal 2009 è opinionista fisso per Mediaset Premium.

Giovanni Galli, il lutto che ha sconvolto la sua vita

Galli ha sposato Anna, ma il matrimonio fu abbastanza ‘travagliato’ a causa di una ‘chiamata’ importante. Come ha dichiarato lui stesso in un’intervista, infatti, la coppia si sarebbe dovuta sposare nell’estate del 1982, ma Galli fu convocato in nazionale per i campionati mondiali. Sappiamo tutti poi com’è andata a finire. L’Italia vinse i Mondiali e Galli si laureò campione del mondo: “Alla fine ci sposammo ad inizio settembre, dopo la vittoria del Mondiale”. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, due femmine ed un maschio.

La vita di Galli è stata sconvolta da un tragico lutto. Il figlio primogenito Niccolò, promessa delle giovanili del Bologna, è deceduto nel 2001 a 17 anni a causa di un incidente stradale. Giovanni Galli ha raccontato il lutto per la morte del figlio nel libro La vita ai supplementari.

“Il 9 febbraio del 2001 ci chiamarono per dirci che Niccolò aveva avuto un incidente” – ha raccontato Galli – “Quando arrivammo in ospedale capimmo che non c’era più vedendo tutti i suoi compagni piangere. Dopo la sua morte due cose sono state fondamentali: la vita e la fede”. Il Bologna, in onore di Niccolò, ha ritirato la maglia 27 e l’attaccante Fabio Quagliarella, suo compagno in nazionale, gioca con la maglia numero 27 in suo onore.