È da poco terminata questa ventesima edizione di Amici, eppure non si può affatto fare a meno di parlare ancora dei suoi protagonisti. Oltre ad avere i riflettori puntati su Giulia e su tutte le ultime novità, c’è grande attenzione anche sugli altri finalisti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Sangiovanni. E del prezioso riconoscimento arrivato proprio pochissime ore fa. Adesso, invece, vi parleremo proprio di loro: Deddy ed Aka7even. Qualche ora fa, attraverso i loro rispettivi canali social, i due giovanissimi cantanti hanno dato ai loro sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa.

Giunti in finale insieme a Sangiovanni e “sconfitti” proprio dallo stesso, Deddy e Aka7even sono stati due protagonisti indiscussi dell’ultima puntata del talent di Maria De Filippi. E, badate bene, lo saranno anche nei prossimi mesi.

Aka7even e Deddy dopo Amici, in arrivo una notizia fantastica: che sorpresa per i fan!

Carissimi sostenitori ed ammiratori di Aka7even e Deddy, reggetevi forte: è in arrivo una notizia davvero fantastica. E, badate bene, a renderla ufficiale, sono stati proprio i diretti interessati. Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, i due giovanissimi e talentuosi finalisti di Amici non hanno affatto potuto fare a meno di condividere con il loro pubblico una sorpresa davvero clamorosa.

Sappiamo benissimo che Aka7even e Deddy, ma anche altri cantanti del Serale, hanno ottenuto un contratto discografico. Badate bene, però: le sorprese non sono affatto terminate qui! Pochissime ore fa, infatti, i due giovanissimi hanno reso partecipi i loro sostenitori di questa notizia fantastica. Di che cosa parliamo esattamente? Guardate un po’ qui:

A partire dalle ore 16 di oggi, Lunedì 17 Maggio, quindi, è possibile prenotare i biglietti per i Live Action di Aka7even e Deddy. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, avrà reso felici ed entusiasti tutto i loro sostenitori. Cosa aspettate? Forza, correte a comprare i biglietti, no?