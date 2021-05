Deddy, magnifico annuncio dopo Amici: la notizia fa impazzire di gioia i fan del cantante, finalista della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Si è conclusa sabato 15 maggio la ventesima edizione di Amici. Un’edizione super fortunata, che ha ottenuto ascolti record per tutte le puntate, superando i sei milioni di telespettatori in finale. A trionfare è stata Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere il programma in venti anni. E in finale è arrivato anche Deddy, uno dei cantanti più amati di questa edizione. Entrato nella scuola a fine novembre con una sfida, il concorrente è arrivato in finale superando diversi ballottaggi durante il serale. Un percorso di crescita notevole, quello di Deddy, che proprio poco fa ha annunciato una notizia meravigliosa attraverso il suo canale di Instagram. Curiosi di scoprire la splendida notizia? Ve lo spieghiamo.

Deddy, magnifico annuncio dopo Amici: anche 0 passi è disco oro dopo Il cielo Contromano

Un sogno che si è realizzato, quello di Deddy grazie alla partecipazione ad Amici. Prima di entrare nella scuola più famosa della tv, il concorrente lavorava come barbiere in un salone, ma ha deciso di seguire la sua più grande passione, quella per la musica. Che gli sta regalando successi incredibili. L’ultimo è stato annunciato proprio poco fa, attraverso Instagram, dal giovane cantante. Dopo il disco oro con Il cielo contromano, arriva anche quello di 0 passi, l’altro famoso inedito lanciato proprio durante il percorso ad Amici. Una notizia incredibile, che Deddy ha voluto comunicare a tutti attraverso i social:

E in pochi minuti il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan e di alcuni degli ex concorrenti del talent, come la vincitrice Giulia e Aka7even. E voi, cosa aspettate a seguire Deddy su Instagram per continuare ad essere aggiornati?