Denise Pipitone, nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, è intervenuta l’ex pm Angioni: cosa ha rivelato a Federica Panicucci.

Questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, sono dei giorni particolarmente intensi per il caso Denise Pipitone. Riaperto dopo ben 17 anni, sembrerebbe che sia arrivato quasi il punto di svolta. Anche perché, lo sappiamo benissimo, in queste ultime ore sta accadendo davvero di tutto. A partire dalla lettera anonima recapitata a Giacomo Frazzitta fino alla “scoperta” del garage e le dichiarazioni dell’ex vicina di Anna Corona, stiamo assistendo a dei grossissimi colpi di scena.

A distanza di pochissime ore dalle dichiarazioni di Giacomo Frazzitta a Domenica In, il quale offre un nuovo “scenario”, tocca all’ex pm Angioni svelare qualche piccolo dettaglio in più sul caso Denise Pipitone. Oltre a ritenere la testimonianza di Battista Della Chiave più che attendibile, la dottoressa ha rivelato delle importanti novità in diretta televisiva. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamole nel minimo dettaglio.

Denise Pipitone, l’ex pm Angioni a Mattino Cinque: “Più persone hanno collaborato”

Nel corso del suo recentissimo intervento a Mattino Cinque, l’ex pm Angioni, incaricata di seguire il caso Denise Pipitone da Ottobre del 2004, quindi qualche mese dopo la scomparsa della piccola da Mazara Del Vallo, fino a Luglio del 2005, non soltanto ha parlato della testimonianza, recentemente reinterpretata, di Battista Della Chiave, ma si è lasciata andare a delle importanti novità. E, sia chiaro, è la stessa Federica Panicucci a sottolinearlo. Cerchiamo, però, di capire quali sono esattamente le dichiarazioni della dottoressa Angioni.

In merito alle parole del testimone Dalla Chiave, l’ex Pm Angioni le ha ritenute più che attendibili. E, soprattutto, ha definito il racconto del buon Battista, adesso deceduto, davvero verosimile. Ma non è affatto finita qui. A detta della dottoressa, infatti, ci sarebbero più persone che avrebbero collaborato alla scomparsa della piccola Denise.

Insomma, delle rivelazioni davvero sconcertanti. E che, com’è giusto che sia, hanno lasciato interdetti davvero tutti. Cosa succederà ancora? E, soprattutto, quando si potrà porre la parole fine al caso? Al momento, non lo sappiamo!