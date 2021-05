Parlano per la prima volta la figlia e la nipote di Battista Della Chiave, il sordomuto che aveva informazioni importanti su Denise Pipitone.

Intervenute durante la diretta di oggi 17 maggio di Pomeriggio 5 la figlia e la nipote di Battista Della Chiave, Giusy e Ninfa. Il sordomuto, morto prima di testimoniare in tribunale, avrebbe indicato dettagli importantissimi sulla scomparsa di Denise Pipitone: avrebbe visto la bambina in braccio al nipote e avrebbe anche indicato un ponte. In prossimità di questo ponte due uomini in scooter con una bambina che avrebbero gettato il mezzo in acqua. La bambina sarebbe stata fatta salire su un peschereccio.

Ospiti di Barbara D’Urso, oggi parlano in diretta per la prima volta la figlia e la nipote di Battista Della Chiave oggi deceduto. Ecco cosa hanno rivelato.

Denise Pipitone, in diretta la figlia e la nipote di Della Chiave

“Mio padre non viveva più in quella casa nel 2004. La cosa che mi dà fastidio è che io leggo ancora sui social che noi sappiamo e non vogliamo parlare. Io se avessi saputo qualcosa non avrei parlato dopo 17 anni”, ha sostenuto Giusy, la figlia dell’uomo. Inoltre, le due donne sottolineano che Battista non aveva studiato il linguaggio dei sordomuti e sostengono che l’uomo non si sia riferito a Denise Pipitone.

La nipote di Della Chiave ha affermato: “Si riferiva a sue cose personali, vissute da ragazzino. Non sappiamo cosa gli sia successo da ragazzino. Mio nonno era un capitano e se lo portava da piccolino a mare. Queste cose ce le ha raccontate sempre”.

Secondo loro, la bambina di cui parlava Della Chiave non era la figlia di Piera Maggio.