Doc nelle tue mani 2 is back! E’ Luca Argentero a scrivere su Instagram che sono iniziate le riprese della serie tv che lo vede protagonista! Guardate il post.

Un annuncio incredibile arriva direttamente dal profilo social di Luca Argentero. Dopo il grandissimo successo raggiunto nella prima stagione, Doc Nelle tue mani è pronta a tornare nel piccolo schermo! Il medical drama racconta la storia di Andrea Fanti, un medico che a causa di un trauma cerebrale perde la memoria dei suoi ultimi 12 anni di vita. L’uomo precipita in un mondo sconosciuto dove i suoi cari sono diventati estranei: la prima stagione è composta da 16 episodi e può essere vista in streaming sulla piattaforma Rai Play. Che cosa sappiamo sulla seconda stagione? Luca Argentero ha lanciato qualche indizio!

Doc nelle tue mani 2, ora è ufficiale: Luca Argentero ha appena dato il magnifico annuncio

Luca Argentero poco fa, sul suo account Instagram, con un nuovo post ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di Doc nelle tue mani! E’ stata una serie seguita ed amata dagli italiani e non poteva non proseguire: il medical drama ha avuto un successo enorme ed è pronto a regalare nuovi episodi. Luca Argentero, l’attore protagonista che interpreta il ruolo di Andrea Fanti, ha mostrato uno scatto direttamente dal set.

“Doc is back!” ha scritto l’attore come didascalia di un selfie postato: la foto ha letteralmente mandato in tilt i fan!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Quando approda in tv Doc nelle tue mani 2? La serie dovrebbe approdare su Rai Uno tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Una volta terminate le riprese faranno sapere qualche dettaglio in più! Nella seconda parte della serie con Luca Argentero si parlerà anche di Covid, probabilmente. Il countdown è iniziato: non ci resta che attendere l’arrivo di Doc 2!