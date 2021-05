Doppio disco di platino per ‘Lady’ di Sangiovanni, e per lui arriva il messaggio di Giulia Stabile.

Amici di Maria DE Filippi è terminato soltanto da qualche ora, e già la mancanza inizia a farsi sentire. Il pubblico si è fortemente affezionato a questa edizione, che ha avuto un successo davvero grande. Abbiamo avuto modo di seguire i ragazzi fin dall’inizio del percorso nella scuola, dove hanno vissuto in casetta, insieme; abbiamo avuto così modo di affezionarci alla storia nata fra Sangiovanni e Giulia Stabile.

Quest’ultima, la vincitrice del talent, che ha sfidato in ultimo proprio il suo fidanzato, ha pubblicato, da pochissimo, un messaggio per l’artista, dopo che il suo singolo ‘Lady’, oggi, è divenuto doppio disco di platino.

Sangiovanni, doppio disco di platino per Lady: arriva il messaggio di Giulia Stabile

Un grande successo per il cantante da poco uscito da Amici di Maria De Filippi. All’interno della scuola, Sangiovanni è stato accolto da numerosi riconoscimenti: ‘Lady‘, il suo singolo è divenuto prima disco d’oro, e poi di platino, merito, questo, del forte apprezzamento del pubblico, che si è lasciato conquistare dal brano.

Ma proprio oggi è arrivata una notizia bellissima, Lady è divenuto doppio disco di platino! Un grande traguardo per l’artista, dopo il suo percorso ad Amici. Come sappiamo, all’interno della scuola ha stretto un legame d’amore con Giulia Stabile, e la loro storia ha appassionato i telespettatori. La ballerina, alla notizia del doppio disco di platino per Lady, ha condiviso l’annuncio nella sua storia, con un dolce messaggio: “Fiera di te”.

Un bellissimo gesto per Sangiovanni, arrivato da parte della sua fidanzata. Sicuramente, il cantante sarà felice delle parole di Giulia.