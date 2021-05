Elenoire Casalegno ha cambiato look: sui social, la conduttrice si mostra proprio così, cosa ha fatto ai suoi capelli? È meravigliosa!

Una decisione inaspettata, ma che, a quanto pare, è stata accolta più che positivamente da tutto il suo pubblico social. Elenoire Casalegno ha cambiato look! Si, avete letto proprio bene: la simpaticissima conduttrice ed ex modella ha deciso di “rivoluzionare” il suo look. E, vi assicuriamo, è davvero splendida.

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Eleonoire Casalegno è solita intrattenere il suo pubblico con deliziosi scatti fotografici. Lo ha fatto, ad esempio, diverso tempo fa. Quando, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si è mostrata senza trucco. Ed ha incantato tutto il suo pubblico per la sua bellezza tutta al naturale. Ma lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Perché? La splendida Elenoire si è mostrata al suo pubblico con un look completamente nuovo. Sia chiaro: non ha affatto fatto nulla di scandaloso ai suoi capelli. Però, vi assicuriamo: è davvero incantevole! Volete vederla anche voi?

Elenoire Casalegno ha cambiato look: è meravigliosa!

Soltanto pochissime ore fa, Elenoire Casalegno ha condiviso questo post dove mostra il suo nuovo look, eppure ha riscontrato un successo davvero impressionante. Sapete come si suol dire: quando una donna fa qualcosa ai suoi capelli, gatta ci cova. Sarà il caso della conduttrice? Non lo sappiamo, sia chiaro! Fatto sta che l’ex concorrente del GF Vip con questo look è davvero strepitosa. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto, a darcene conferma è stata la reazione immediata dei suoi sostenitori.

A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: cosa avrà deciso di fare Elenoire Casalegno ai suoi capelli? Nulla di “rivoluzionario”, sia chiaro. Bando alle chiacchiere, però ora! Piuttosto, vediamo con i “nostri occhi” il nuovo look della bella conduttrice.

Con indosso un sfiziosissimo vestito floreale, che anticipa un po’ l’estate, Elenoire Caselegno ha mostrato il suo nuovo look. A rendere ancora più grazioso il suo viso, adesso c’è una frangetta davvero deliziosa. Cosa ne pensate di questo look? Approvato? Per noi, decisamente si!