Giovanni Galli, chi sono le figlie Carolina e Camilla: tutto su di loro

Conoscete le figlie di Giovanni Galli? Si chiamano Carolina e Camilla: in questo articolo vi diciamo tutto su di loro

Giovanni Galli è stato uno dei migliori portieri più forti della nazionale italiana. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese. Si è ritirato dal calcio nel 1996. Con la nazionale italiana conta 19 presenze e nel 1982 si è laureato campione del mondo. Molti portieri si sono ispirati a lui, tra questi figurano Luca Marchegiani e Francesco Toldo. Dopo il ritiro ha ricoperto vari ruoli, tra i quali quello di dirigente sportivo, commentatore e opinionista. È stato candidato sindaco di Firenze per la coalizione di centro-destra alle elezioni amministrative del 2009. Dal 2003 al 2005 ha affiancato Bruno Longhi in qualità di commentatore tecnico nella telecronaca italiana dei videogiochi della serie FIFA. Dal 2009, invece, è opinionista fisso per Mediaset Premium.

Chi sono le figlie di Giovanni Galli

Galli ha sposato Anna nel settembre 1982. I due si sarebbero dovuti sposare in estate, ma Giovanni ricevette la chiamata della nazionale italiana per i campionati mondiali: “Alla fine ci sposammo ad inizio settembre, dopo la vittoria del Mondiale”. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, due femmine ed un maschio. Il figlio primogenito Niccolò, anche lui calciatore, è deceduto nel 2001 a 17 anni a causa di un incidente stradale. Galli ha raccontato il lutto per la morte del figlio nel libro La vita ai supplementari. “Il 9 febbraio del 2001 ci chiamarono per dirci che Niccolò aveva avuto un incidente” – ha raccontato Galli – “Quando arrivammo in ospedale capimmo che non c’era più vedendo tutti i suoi compagni piangere. Dopo la sua morte due cose sono state fondamentali: la vita e la fede”. Le altre due figlie, invece, si chiamano Carolina e Camilla.

Carolina Galli, come si apprende dal suo profilo Linkedin, si è laureata in Fashion Styling and Communication presso l’Istituto Marangoni di Londra nel 2015. In seguito ha lavorato a Firenze per diverse aziende di abbigliamento, gestendo e-commerce e social media. È molto attiva sui social, dove ha sia un profilo professionale che uno personale. Sul profilo personale ha più di duemila seguaci e sul suo account racconta tutta la sua vita, oltre che il suo lavoro. Su Camilla, invece, sappiamo ben poco. Probabilmente, la figlia di Galli non ama parlare pubblicamente della sua vita privata. Anche sui social, infatti, ha l’account privato.