A distanza di pochi istanti dalla sua vittoria ad Amici, Giulia Stabile ha compiuto un gesto davvero “particolare”: salta fuori solo ora.

Ha segnato un vero e proprio record nella storia di Amici, Giulia Stabile. La giovanissima romana ha vinto questa ventesima edizione del talent, è vero. Ma non stiamo facendo affatto riferimento a questo. Giulia è stata, infatti, la prima ballerina donna a vincere il programma di Maria De Filippi. Davvero incredibile, vero? Ma d’altra parte, non ci stupisce affatto un epilogo del genere. Il talento della piccola Stabile è davvero inesauribile. Cos’è successo, però, subito dopo la finale? Appurato che, qualche istante dopo la sua proclamazione, Giulia ancora non aveva realizzato il tutto, siete curiosi di sapere qual è stata la prima cosa che ha fatto! Certo, ha chiamato i suoi genitori, questo è chiaro! Ma non è affatto finita qui.

Dopo aver chiamato i suoi genitori, Giulia ha compiuto un gesto davvero “particolare”. E che, soprattutto, sottolinea la sua straordinarietà. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata la sua insegnante di danza ad Adnkronos. Scopriamo tutti i dettagli.

Giulia Stabile, il gesto fatto subito dopo la finale di Amici: spunta fuori solo ora

Nel corso di una sua recentissima intervista per Adnkronos, l’insegnante di danza di Giulia Stabile non ha soltanto parlato del passato della ballerina romana ed ha rivelato un doloroso retroscena del suo passato, ma ha anche svelato qual è stato uno dei primi gesti che giovanissima ha compiuto subito dopo la vittoria ad Amici. Di che cosa parliamo esattamente?

Leggendo con attenzione l’intervento di Flaminia Buccellato ad Adnkronos, si capisce perfettamente che il rapporto che c’è tra lei e Giulia Stabile è davvero speciale. È proprio per questo motivo che, dopo la sua vittoria ad Amici, la ballerina non ha affatto potuto fare a meno di chiamarla. “Dopo la madre, Giulia mi ha chiamato”, ha iniziato a dire la sua insegnante di danza. Continuando, poi, a dire che adesso la volontà della ragazza è solo una: ritornare a studiare.

Un gesto davvero speciale, c’è da ammetterlo. E che, come dicevamo, sottolinea l’unicità della giovanissima Giulia. Cosa ne pensate?