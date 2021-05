Colossal senza tempo del cinema, “Il Gladiatore” resterà sempre una delle produzioni cinematografiche più iconiche: l’eccezionale retroscena che pochi conoscono, riuscite a crederci?

Indimenticabile, adrenalinico, iconico: “Il Gladiatore” è un vero colossal del cinema, una pellicola straordinaria che ha fatto innamorare il pubblico. Pellicola del 2000, vede tra i suoi interpreti attori di fama mondiale, interpreti eccezionale ancora oggi tra i più celebri di Hollywood: Russell Crow, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Oliver Reed. La storia di “Massimo Decimo Meridio” e di Commodo, i “giochi” al Colosseo, la colonna sonora indimenticabile e la recitazione spettacolare lo hanno consacrato come uno dei più bei film prodotti. Questa sera, la tv riproporrà la pellicola su Rete 4. Non tutti lo sanno, ma c’è un retroscena eccezionale che riguarda proprio “Il Gladiatore” e una delle sue scene più iconiche: riuscite a crederci?

Eccezionale retroscena de “Il Gladiatore”: riuscite a crederci?

Nei panni di protagonista e antagonista troviamo due volti amatissimi di Hollywood: l’affascinante Russell Crow e il magnetico Joaquin Phoenix. Il primo, che ha vinto il premio Oscar proprio nel ruolo di “Massimo Decimo Meridio” e il secondo che l’ha ottenuto grazie al suo “Joker” lo scorso anno. Due mostri sacri che hanno reso i loro personaggi indimenticabili.

“Il Gladiatore” è senza dubbio uno dei colossal del cinema e alcune scene sono rimaste impresse nella mente del pubblico. Tra queste, c’è sicuramente quella dello scontro tra il protagonista e alcune tigri. Ebbene, non tutti lo sanno, ma sul set furono portate delle tigri vere! Ovviamente, gli animali erano accompagnati da un veterinario esperto pronto a scongiurare qualsiasi pericolo. Le tigri non si avvicinarono mai a meno di quindici metri da Russell Crow, ma è certamente incredibile immaginare che non si tratti di effetti speciali. Lo avreste mai immaginato?

Pare, inoltre, che durante alcune riprese l’attore cadde da cavallo e si procurò alcuni tagli sul viso. Alcune delle ferite che vediamo nel film, dunque, sarebbero reali e non frutto del trucco!