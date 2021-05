Isola dei Famosi, anticipazioni lunedì 17 maggio: in studio arriva un ospite super attesso; tutto quello che accadrà nella puntata di questa sera.

Ci siamo! Questa sera, lunedì 17 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. La quindicesima edizione del reality show di Canale 5 è entrata ormai nel vivo: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e tra i naufraghi le discussioni sono all’ordine del giorno. E di tutto quello che è accaduto in Honduras negli ultimi giorni si parlerà questa sera in studio. Come sempre, la conduttrice Ilary Blasi sarà affiancata dal trio di opinionisti, formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e dai tanti ospiti in studio. Tra i quali ci sarà anche un ex concorrente molto discusso.. cosa accadrà in diretta? Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera.

Isola dei Famosi, anticipazioni lunedì 17 maggio: i naufraghi lotteranno per conquistare l’immunità

Chi riuscirà a conquistare l’immunità per le prossime nomination de L’Isola dei Famosi? Lo scopriremo questa sera, in diretta, durante la nuova puntata del reality show di Canale 5. I naufraghi, infatti, si sfideranno proprio per ottenere questa importante ricompensa, che permetterà ai vincitori di non essere nominabili dal resto dei concorrenti. La conquista dell’immunità passerà attraverso diverse sfide. Come si legge nella anticipazioni su Mediaset Play, anche i telespettatori avranno un ruolo importante per consegnare un premio ad uno dei naufraghi. Tenetevi pronti, quindi, a votare durante la diretta!

Ma sarà super interessante scoprire anche cosa accadrà in studio. Tantissimi gli ospiti che arriveranno per la puntata da Brando Giorgi a Vera Gemma, e poi Akash Kumar, Manuela Ferrera e Cecilia Rodriguez, che torna in studio per supportare Ignazio Moser. Ma non è tutto: come si legge su Mediaset Play, per la prima volta arriverà in studio Gilles Rocca, uno dei naufraghi più discussi di questa edizione. Durante la quale ha litigato fortemente con Tommaso Zorzi, opinionista dello show. I due si chiariranno in diretta? Staremo a vedere.

Infine, naturalmente, conosceremo il verdetto del televoto attualmente aperto. Chi dovrà lasciare la palapa tra Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli? Appuntamento a questa sera, alle ore 21 e 40, per tutte le novità!