Francesca Lodo e Beatrice Marchetti tolgono il costume a Playa Imboscadissima: atmosfera bollente all’Isola dei Famosi

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Nella puntata odierna non sono mancati i collegamenti con le due naufraghe di Playa Imboscadissima, Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. Le due donne stanno vivendo un’esperienza unica in Honduras. Vivendo da sole, lontane dal gruppo, hanno cimentato il loro rapporto e anche il cibo sembra non scarseggiare. Ogni puntata, però, devono vedersela con l’eliminato della settimana. Nella scorsa puntata, Emanuela Tittocchia ha deciso di non accettare la seconda possibilità offertale dalla produzione del reality show. Questa settimana, invece, le due naufraghe di Playa Imboscadissima sono state raggiunte da Roberto Ciufoli.

L’Isola dei Famosi, Francesca e Beatrice tolgono il costume

Francesca Lodo e Beatrice Marchetti stanno vivendo un’esperienza unica a Playa Imboscadissima. Le due hanno ricevuto una seconda possibilità dopo l’eliminazione. Inizialmente, Beatrice ha vissuto da sola sull’isola e in un secondo momento è stata raggiunta dalla Lodo. Le due hanno stretto un bel rapporto d’amicizia, favorito dal tempo trascorso insieme e soprattutto dalla solidarietà. Le naufraghe sono amatissime dal pubblico, che sembra proprio non poter fare a meno di loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)



Beatrice a Playa Imboscadissima è diventata anche un’imprenditrice. Oltre a lanciare una linea di costumi fatti con foglie di palma e bucce di cocco, di recente ha lanciato anche un profumo. Le due naufraghe hanno anche realizzato un ‘promo pubblicitario’ per sponsorizzare il loro profumo.

Durante il promo, Francesca e Beatrice hanno tolto il costume, infiammando l’atmosfera honduregna. Le due, di spalle, si sono coperte solo con la mano, lasciando intravedere le loro curve sinuose. Belle, brave e simpatiche: le naufraghe hanno tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine del reality show.