A L’Isola dei Famosi la tensione è altissima: forti discussioni per le nomination della scorsa puntata e un malore per una concorrente.

Forti scontri quelli andati in onda nel daytime di oggi de L’Isola dei Famosi: oggetto della dicussione le nomination della scorsa puntata. Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Angela Melillo e Valentina Persia hanno espresso evidenti divergenze nel loro modo di concepire le votazioni. Secondo i naufraghi, Miryea avrebbe mentito dicendo a Matteo che tutti si sarebbero messi d’accordo per nominarlo, ma chiamato a dare la sua versione, il giovane avrebbe confermato la tesi della naufraga.

L’ex tronista Cerioli ha accusato Valentina di non essere coerente e leale dal momento che la comica gli aveva assicurato di votare Matteo e poi in puntata ha votato Roberto Ciufoli. La concorrente è letteralmente esplosa dalla rabbia, ha pianto e si è detta profondamente delusa da colui che reputava un amico.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Isola dei Famosi, la concorrente ha un malore dopo la lite

La Persia non ha voluto sentire ragioni e ha ribadito anche in confessionale di essere libera di cambiare idea in qualsiasi momento e che se ha deciso di nominare Ciufoli è perché non sopporta il modo di fare dell’attore.

Complice forse la tensione accumulata, Valentina ha avuto un malore mentre era intenta a pescare. Soccorsa immediatamente dai naufraghi, è rimasta qualche minuto sdraiata sulla sabbia prima di essere trasportata in barca per ulteriori controlli medici.

Anche in questo caso, Fariba ha suscitato polemiche: la concorrente iraniana, appassionata di originali teorie sulle energie e l’Universo, è stata accusata di essere invadente e di essere stata di disturbo mentre Valentina Persia si sentiva male.

Intanto, tra poche ore ci sarà una nuova puntata de L’isola dei famosi su Canale 5, secondo voi chi sarà l’eliminato?