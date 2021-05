Un naufrago ha infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi, è in arrivo una punizione: l’annuncio di Ilary Blasi

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Al timone c’è Ilary Blasi, che ha preso il posto della conduttrice Alessia Marcuzzi. L’inviato è Massimiliano Rosolino, che ha sostituito Stefano De Martino. Il reality show va in onda due volte settimana, il lunedì e il venerdì (inizialmente il giovedì). Il cast sta regalando ogni settimana sorprese e colpi di scena.

L’Isola dei Famosi, naufrago infrange il regolamento: punizione in arrivo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La puntata si è aperta con un grosso annuncio da parte della conduttrice Ilary Blasi. La padrona di casa ha infatti dichiarato: “Fariba ha infranto il regolamento e riceverà una punizione“. La mamma di Giulia Salemi dunque è stata punita nel corso della puntata. Già in passato la naufraga era stata graziata: Fariba aveva infatti acceso il fuoco con l’assorbente, strumento non consentito per i naufraghi. In quel caso, la naufraga se l’era cavata solo con un richiamo e la produzione aveva chiesto ai naufraghi di spegnere immediatamente il fuoco. Questa volta, invece, non c’è stato scampo per Fariba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)



In ogni caso, la mamma di Giulia Salemi regala sempre grandi perle. La donna si è già messa in mostra al Grande Fratello Vip, quando partecipò proprio la Salemi, e a Pechino Express come assoluta protagonista. Quest’anno, invece, ha accettato la proposta de L’Isola dei Famosi ed è volata in Honduras. Ad oggi resta una delle potenziali vincitrici del reality show, anche grazie alla popolarità della figlia.

Riuscirà Fariba a conquistare il montepremi finale? La lotta ovviamente è molto serrata. Tra i favoriti per la vittoria del reality show ci sono anche Awed e Miryea.