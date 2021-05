Subito dopo la scorsa puntata de L’isola dei Famosi, c’è stato un furioso scontro tra due naufraghi: Andrea Cerioli costretto ad intervenire.

Un post puntata de L’isola dei famosi letteralmente concitato, c’è da ammetterlo. Come mostrato dalle immagini mandate in onda nel corso del daytime di oggi, Lunedì 17 Maggio, su Canale 5, subito dopo la diretta di Venerdì 14, c’è stato un furioso scontro tra due naufraghi. Uno scontro, ve lo assicuriamo, talmente scintillante che anche Andrea Cerioli è stato costretto ad intervenire per tentare di placare gli animi. Cos’è successo, però? Cosa ha scatenato la reazione dei due concorrenti dell’adventure reality? Scopriamolo!

A determinato questo scontro tra i due naufraghi, ancora una volta, sono le nomination. Così come accaduto tra Vera Gemma e Valentina Persia alcune settimane fa, anche la nomination di Venerdì 14 Maggio ha determinato non pochissimi malumori. È proprio per questo motivo che, appena ritornati sulla spiaggia, è scoppiato una furiosa lite. Scopriamone i protagonisti e cos’è successo.

L’isola dei Famosi, scontro acceso tra due naufraghi post puntata: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, la miccia scatenante di questo ultimo acceso scontro a L’Isola dei Famosi sono state, ancora una volta, le nomination. Da come si è potuto vedere nel corso dell’ultima diretta, sembrerebbe che Matteo, il nuovo nominato, abbia detto di essere certo che la sua nomination sia stata programmata, perché la sera prima aveva sentito fare il suo nome dal gruppo presente attorno al gruppo. “Venendo a bere, ho sentito il mio nome”, ha detto il bel Diamante una volta ritornato a Playa Reunion ai suoi compagni. Immediata è stata la reazione di Ignazio Moser. Che, visibilmente concitato e sentendosi chiamato in causa, ha detto: “Viene a L’Isola dei Famosi e non si può parlare di lui”.

In pochissimo tempo, però, Ignazio è davvero arrabbiato. E, dopo essere ritornato accanto al fuoco, ha detto: “Puoi discutere con me, invece di tirare in mezzo gli altri? Impara l’educazione”. È proprio di fronte a queste parole che Matteo, da seduto sul tronco, si alza in piedi. E si avvicina al bel Moser. Uno scontro piuttosto acceso, ve lo assicuriamo. Fortuna che Andrea Cerioli sia intervenuto. Ed abbia allontanato Ignazio.

Insomma, se questi sono gli animi, la puntata di questa sera sarà davvero imperdibile. A tal proposito, avete letto le anticipazioni?