Isola dei famosi, Akash Kumar minaccia di abbandonare: “Me ne vado”, è successo tutto in diretta.

L’Isola dei famosi ha avuto inizio da qualche mese; nel mese di marzo c’è stato l’arrivo dei naufraghi in Honduras, che sono stati divisi inizialmente in due gruppi. Nel corso della permanenza sulla playa, i presenti sono stati sorpresi da nuovi arrivi, che hanno un po’ destabilizzato gli equilibri. L’ultimo quello di Ignazio Moser, che fin da subito ha dimostrato di essere un forte concorrente, destreggiandosi nelle prove con grande coraggio. Adesso, è cominciata una nuova puntata, dopo l’ingresso di Ilary Blasi, siamo subito entrati nel vivo del gioco, che sta riservando già grandi sorprese.

Ma appena iniziata la puntata, c’è stato già un colpo di scena, infatti, Ilary è intervenuta, parlando con Akash, dato che l’ex naufrago, aveva espresso la volontà di non tornare in puntata, e c’è stato un ‘confronto’ fra i due.

Isola dei famosi, Akash l’ha detto in diretta: “Non c’è rispetto per me”

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, dopo l’ingresso di Ilary Blasi, la conduttrice ha rivolto le prime parole ad Akash, l’ex naufrago uscito all’inizio del reality. Infatti, il modello, aveva espresso la sua volontà di non tornare in studio, e per questo, la conduttrice, si è rivolta all’uomo.

“Akash Kumar, che aveva detto di non essere più venuto, ma è attaccato a quella sedia“, ha espresso Ilary, e subito è intervenuto proprio Akash: “Posso parlare, io non sarei più venuto, ma perchè non c’è rispetto per me, vado via adesso…”, ha proseguito.

Ilary ha cercato di portare equilibrio nella situazione, invitando l’ex concorrente a restare in studio, e di poter parlare dopo, per poter andare avanti.