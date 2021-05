La famosissima cantante si è sposata in gran segreto, la cerimonia sarebbe stata riservata a pochi invitati

Una famosissima cantante si è sposata in gran segreto. La notizia è stata annunciata da un sito americano abbastanza attendibile. La cerimonia sarebbe stata riservata a pochissimi invitati. Di seguito vi sveliamo di chi si tratta, rivelandovi ulteriori dettagli sulle nozze.

La famosissima cantante si sposa in gran segreto

Il sito americano TMZ annuncia che lo scorso fine settimana la star mondiale Ariana Grande si è sposata in gran segreto. La cantante, stando a quanto riporta il sito americano, sarebbe convolata a nozze con Dalton Gomez, ad appena un anno dall’ufficializzazione della loro relazione. A dicembre 2020, infatti, era arrivato l’annuncio del loro fidanzamento. In quell’occasione, il compagno della Grande le aveva regalato un anello di fidanzamento in diamanti da 900mila euro.

Sempre come riporta il sito americano, le nozze sarebbero state segretissime. Il matrimonio sarebbe avvenuto nella casa della pop star a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California. La cantante ha acquistato tale abitazione nel giugno 2020 dalla conduttrice Ellen DeGeneres per 6,75 milioni di dollari. Pare che non sia sia trattata di una vera e propria cerimonia: la coppia avrebbe detto il loro sì in modo informale, alla presenza di meno di 20 invitati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande)



Come abbiamo detto, la Grande avrebbe sposato Dalton Gomez, il quale non appartiene al mondo dello spettacolo. Egli è cresciuto nella California del Sud e di professione è agente immobiliare. L’anno scorso ha annunciato il fidanzamento con la pop star, regalandole un anello di diamanti di circa 900 mila euro. I due hanno iniziato a convivere durante la quarantena ed hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Adesso sarebbero arrivate le nozze in gran segreto.