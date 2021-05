Chi è Ludovico Tersigni: età, carriera e dove abbiamo già visto il nuovo conduttore di X Factor, che prenderà il posto di Alessandro Cattelan.

È Dagospia ad annunciare il nome del prossimo conduttore di X Factor! A prendere il posto di Alessandro Cattelan, secondo quanto riporta il sito, sarà l’attore Ludovico Tersigni. Un volto amatissimo dai giovani, soprattutto per il ruolo di Giovanni nella serie SKAM Italia. Secondo Dagospia, i provini per trovare l’erede di Cattelan sarebbero andati avanti per diversi mesi, fino ad arrivare alla decisione definitiva. Ma conosciamo meglio il giovane attore che, a soli 25 anni, si preparerebbe al suo debutto alla conduzione di un programma tv.

Chi è Ludovico Tersigni: tutto sul nuovo conduttore di X Factor, protagonista dell’amatissima serie SKAM Italia

Gli appassionati di SKAM lo adorano: la storia d’amore tra il suo personaggio Giovanni ed Eva, interpretata da Ludovica Martino, ha fatto sognare tantissimi fan. Ma dopo il successo come attore, per Ludovico Tersigni sta per iniziare una nuova avventura, del tutto inedita. Secondo Dagospia, il 25 enne sarebbe stato scelto da Sky e Freemantle come nuovo conduttore di X Factor. Una notizia non ancora confermata e, quindi, non ufficiale, ma, se così fosse, sarebbe la prima esperienza in assoluto per l’attore nel ruolo di presentatore tv.

Nato a Roma nel 1995, la sua passione per la recitazione è iniziata molto presto: ha iniziato a frequentare corsi di teatro sin da piccolo, con l’appoggio dei suoi genitori. Ha mosso i primi passi nei musical: tra i primi ruoli c’è quello di Tony Manero ne la Febbre del sabato sera. Di pari passo con la frequentazione del Liceo Classico Chris Cappell College ad Anzio, ha continuato a coltivare la passione per la recitazione, che è poi diventata un vero e proprio lavoro. L’esordio arriva nel 2014, con Arance e Martello, film di suo zio Diego Bianchi (Zoro), a cui sono susseguiti i ruoli in Tutto può succedere, nel 2015, L’estate addosso di Gabriele Muccino, nel 2016, e in Slam Tutto per una ragazza, nel 2017, dove interpreta il protagonista Sam.

Il grande successo, però, è arrivato con le serie, in particolare SKAM Italia, nel 2018. Nella serie Netflix, Ludovico è Giovanni Garau, uno degli amici che frequentano il liceo J.K. Kennedy di Roma. La sua tormentata ma dolcissima storia d’amore con Eva Brighi (Ludovica Martino) è al centro della trama della prima stagione della serie. Dopo Skam, l’attore è protagonista di una nuova produzione italiana Netflix nel 2020, Summertime: Ludovico interpreta Ale, che si innamora di Summer, una ragazza molto diversa da lui, interpretata da Coco Rebecca Edogamhe. La seconda stagione della serie arriverà su Netlfix il prossimo 3 giugno.

Tra le passioni di Ludovico c’è anche la musica: l’attore suona la chitarra e il basso. Della sua vita privata, però, conosciamo ben poco. Nonostante la grande popolarità, infatti, il 25 enne è molto riservato. E poco attivo sui social: l’attore non possiede neanche un account persona di Instagram, ma sulla piattaforma possiamo trovare alcune fanpage a lui dedicate. Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione come conduttore del noto talent show, e voi?